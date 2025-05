Social Manipularea online, un pericol real. Ministrul Educației cere măsuri urgente







Daniel David, minsitrul Educației, a discutat într-un interviu despre mințile vulnerabile și manipularea din mediul online. El a avertizat că, fără o reglementare „inteligentă” a rețelelor de socializare, „viitorul va fi catastrofal”.

Impactul negativ al conținutului fals asupra tinerilor, explicat de ministru

Întrebat despre explozia conținutului fals în mediul online și impactul rețelelor de socializare asupra copiilor și adolescenților, minsitrul Educației a răspuns că este un fenomen real, care are un impact negativ foarte mare.

„Da, este un fenomen real și cu un potențial impact negativ foarte mare. Ca psiholog, eu știu că atunci când suntem expuși la un conținut informațional, în prima etapă îl codăm în mintea noastră ca fiind adevărat. Într-o a doua etapă, care se poate desfășura conștient sau automat, stabilim dacă este, de fapt, adevărat sau fals.

Problema este că această tranziție de la pasul unu la pasul doi nu este ușoară. Dacă ești obosit, bombardat cu prea multă informație, dacă nu ești motivat să îți testezi critic informațiile, este foarte probabil să rămâi la pasul unu. Și atunci tot ce ai văzut și ai auzit se codează în mintea ta ca fiind adevărat și începe să-ți influențeze, conștient sau automat, emoțiile, gândirea și comportamentele”, a răspuns minsitrul.

Sfaturile lui Daniel David

Minsitrul a declarat că, pentru a controla manipularea, trebuie să nu ne expunem intenționat la surse care conțin informații false sau distorsionate.

„De aceea, sfatul meu pentru controlul manipulării este următorul: de ce te-ai uita în mod constant în zone despre care știi că e foarte probabil să conțină informații false, fake news, conținut distorsionat? Când știi că o zonă ar fi contaminată chimic, biologic sau radioactiv, nu mergi acolo, eviți zona respectivă. La fel ar trebui să facem și din punct de vedere psihologic: să evităm zonele în care știm că există pseudo-cunoaștere.

Un alt lucru important: noi avem un nivel foarte ridicat de analfabetism funcțional – până la 40 și ceva la sută. Din 2014 încoace, am tot trimis în lume oameni cu un nivel atât de ridicat de analfabetism funcțional. Nu este vina lor, nu le reproșez lor asta, ci sistemului de educație. Dar este un fapt că avem acest nivel de analfabetism funcțional”, a mai spus acesta, în timpul interviului pentru Antena3.

Daniel David: „Trebuie să evităm extremele”

În contextul discuțiilor din spațiul public privind reglementarea sau interzicere platformei TikTok, minsitrul a susținut că soluția este „o reglementare deșteaptă”.

„Eu sunt pentru o reglementare deșteaptă. Interzicerea va duce, oricum, la accesarea acestor rețele prin metode alternative. Avem internet, dar avem și internetul „negru” – acolo unde se pot dezvolta astfel de practici. E mai bine să reglementăm inteligent.

Trebuie să învățăm copiii să identifice conținutul care încalcă legea și regulile de bun simț. Să nu-l ignore, ci să știe cum să-l raporteze și cui. Să aibă o procedură. Și, în paralel, să-i învățăm cum să filtreze informațiile: dacă să intre sau nu într-o „bulă” informațională, cum să discute cu părinții dacă au întrebări sau neclarități. Desigur, în funcție și de vârsta copilului.

Trebuie să evităm extremele – nici interzicere totală, nici haos digital. Tehnologia nu e bună sau rea în sine. Devine în funcție de cum o folosim noi”, a afirmat acesta.

„Educația rămâne antidotul suprem”

Întrebat cum va arăta lumea peste cinci sau zece ani dacă rețelele de socializare și inteligența artificială nu sunt reglementate corespunzător, minsitrul a răspuns că ar fi o „catastrofă”.

„Chiar dacă nu sunt reglementate, le putem controla printr-o educație bine făcută – atât pentru copii, cât și pentru adulți. Educația rămâne antidotul suprem. Dacă scapă reglementările, dacă scapă tehnologia, tot avem o baricadă: educația. Dar dacă nu reglementăm și nici nu reușim să ducem acest antidot în mintea copiilor, atunci viitorul e catastrofal. Vom pierde, practic, câștiguri fundamentale ale civilizației.

Deja începem să punem sub semnul întrebării lucruri de bun-simț: că Pământul nu e plat, că boala are cauzalitate biopsihosocială, că vaccinurile ne salvează viața. Când începem să negăm toate acestea și, în plus, atacăm instituțiile care mențin civilizația – nu doar cele politice, ci și educaționale, medicale, economice –, atunci civilizația va cădea. Și ne vor trebui mulți ani să recuperăm ce avem”, a mai spus acesta, în interviul pentru Antena3.