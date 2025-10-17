Dana Barb, sora lui Adrian Năstase, a murit la 72 de ani

Dana Barb, sora mai mică a fostului premier Adrian Năstase, a murit la vârsta de 72 de ani, după o luptă grea cu mai multe probleme de sănătate. Fostul lider PSD a anunțat vestea tristă printr-un mesaj emoționant publicat pe blogul său.

„Dana-Marina Barb era sora mea. A plecat. Era cu trei ani mai mică. A suferit mult în viață. Inclusiv pentru mine, în vremea dosarelor și a închisorilor. A îndurat multe, în ultimii ani, și din motive de sănătate. Fiica ei, Anda, i-a fost tot timpul alături”, a scris Năstase.

În postarea sa, fostul premier a mărturisit că pierderea surorii reprezintă o lovitură grea, mai ales că aceasta a fost unul dintre cei mai apropiați oameni din viața sa.

„Pentru mine a fost mereu un punct de sprijin și un sfătuitor, mai ales după moartea părinților”, a transmis Năstase, vizibil afectat de pierderea femeii.

Acesta a precizat că înmormântarea are loc vineri, 17 octombrie, și că își ia rămas-bun de la sora sa „cu un gând de suferință și de iubire, cu speranța că Dumnezeu îi va închide rănile și o va odihni”.

Mesajul a fost însoțit de două fotografii emoționante: una din copilăria celor doi frați și alta în care apare fiica Danei Barb, Anda, alături de mama ei.

Dana Barb a fost o prezență discretă în spațiul public, dar un sprijin constant pentru fratele ei, atât în perioada carierei politice, cât și în anii dificili care au urmat condamnărilor lui Adrian Năstase.

Apropiații familiei spun că femeia a rămas mereu un reper de echilibru, sprijinindu-l moral pe fostul premier și păstrând legături strânse cu nepoții și rudele apropiate.

Deși nu a avut o carieră publică, Dana Barb era cunoscută în cercul apropiat familiei Năstase ca o persoană caldă, educată și profund credincioasă.

