Refuzul președintelui Nicușor Dan de a lua în calcul organizarea alegerilor anticipate are la bază atât considerente politice, cât și un calcul electoral legat de viitoarele alegeri prezidențiale, susține prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu. Potrivit acestuia, un scrutin anticipat ar modifica echilibrul politic și ar afecta strategia șefului statului pentru obținerea unui nou mandat.

Liderul AUR afirmă că, după consultările de la Palatul Cotroceni, a devenit evident că formarea unui nou guvern întâmpină dificultăți, iar ideea organizării alegerilor anticipate începe să fie susținută și de reprezentanți ai formațiunilor pro-europene.

„După întâlnirea de la Cotroceni de ieri a devenit foarte limpede că un guvern nu se poate constitui, că singura soluţie pe care partidele o au este amânarea. Nu se ştie până când. Dar, dacă un guvern nu se poate constitui, apar însă anumite voci şi asta este noutatea, în rândul taberei aşa-zis pro-europene, potrivit cărora anticipatele ar putea fi o soluţie. Lideri politici din această zonă au lansat această idee, au susţinut-o în interviuri şi au reluat-o în comentarii. Prin urmare, încet-încet, ideea alegerilor anticipate începe să intre în spaţiul public, nu doar din direcţia partidului Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), cel care a lansat-o de câteva luni”, a declarat Dungaciu.

Dan Dungaciu susține că Nicușor Dan este singurul actor politic care respinge categoric această variantă și pune acest lucru atât pe seama contextului politic european, cât și a intereselor sale electorale.

„De ce această încrâncenare? De ce acest refuz absolut? Primul lucru pe care îl putem invoca este cordonul sanitar instituit de Bruxelles, cu tracţiuni de putere, care înseamnă că partidele etichetate în fel şi chip, suveraniste, de extremă dreaptă, populiste şi aşa mai departe, nu au dreptul să facă parte din dialogul de mainstream, din dialogul important din spaţiul public şi nu au voie să intre la guvernare”, continuă el.

Dan Dungaciu a afirmat că, în opinia sa, cordonul sanitar reprezintă una dintre explicațiile pentru care președintele Nicușor Dan se opune organizării alegerilor anticipate, întrucât un astfel de scrutin ar deschide calea AUR către zona de mainstream și, implicit, către guvernare.

„Cordonul sanitar ar fi o explicaţie pentru care preşedintele Dan este încrâncenat împotriva anticipatelor, pentru că aceste anticipate ar deschide uşa, nu-i aşa, partidului AUR către zona de mainstream şi, de ce nu, către zona guvernării. Este şi aceasta o explicaţie, dar nu este singura”, a mai spus acesta.

În opinia lui Dungaciu, Nicușor Dan urmărește să își construiască un avantaj electoral pentru următorul scrutin prezidențial.

„Ce face un preşedinte după ce câştigă primul mandat? Se gândeşte cum să-l câştige pe al doilea! Iar un element foarte important în acest proiect politic este, dacă nu eliminarea, atunci diminuarea şanselor concurenţilor electorali. Cineva ar putea argumenta, de pildă, că bătălia cu premierul Bolojan a fost exact acest lucru. Altfel spus, minimalizarea şanselor unui potenţial candidat la Preşedinţie, în speţă premierul desemnat de către Nicuşor Dan, premierul Bolojan, şi ulterior demis de către Parlament cu un scor record”, a explicat el.

Dan Dungaciu a susținut că, din această perspectivă, strategia politică a președintelui s-ar baza pe doi pași: eliminarea din propria tabără a potențialilor contracandidați, indicând ca exemplu cazul lui Ilie Bolojan, și construirea unui spațiu politic care să îi ofere un avantaj electoral.

Din punctul acesta de vedere, gândirea strategică a preşedintelui are doi paşi.

„Din punctul acesta de vedere, gândirea strategică a preşedintelui are doi paşi. Într-o primă instanţă, curăţirea taberei proprii, ca să zic aşa, de potenţiali candidaţi, vezi cazul Bolojan. În al doilea rând, construirea unui spaţiu politic în care tu să fii avantajat”, a arătat acesta.

Liderul AUR susține că actuala strategie a președintelui are la bază o confruntare electorală între un candidat de centru și unul perceput ca extremist.

„În acest moment, din punct de vedere electoral, Nicuşor Dan este un Iliescu în căutare de Vadim. Pentru că toată construcţia politică din jurul lui Nicuşor Dan s-a bazat pe ideea că preşedintele Dan trebuie să ocupe centrul şi că, oricum, este mai bun decât extremele care îl concurează. Ocuparea centrului şi construirea unei alternative împinse la extremă reprezintă una dintre soluţiile victorioase ale omului politic Nicuşor Dan, actualmente preşedinte. Acest scenariu este pregătit pentru al doilea mandat”, continuă el.

În opinia lui Dan Dungaciu, un scrutin anticipat ar crea condiții egale de competiție electorală pentru AUR și i-ar permite formațiunii să își promoveze mesajele către un public mai larg.

„Ar avea dreptul să vorbească cu oamenii şi s-ar vedea foarte limpede că tot proiectul acesta al domnului Nicuşor Dan de împingere spre extremă a partidului AUR s-ar dizolva, ar dispărea. Pentru că e fals. Şi asta, pentru Nicuşor Dan, ar fi o mare lovitură. Un partid care va participa la o campanie electorală în care va demonstra în faţa tuturor, inclusiv a spaţiului european, că nu este un partid extremist şi care va câştiga peste 40% va fi cea mai mare primejdie electorală nu doar pentru spectrul politic din România, ci şi pentru domnul Nicuşor Dan personal”, a afirmat acesta.

În final, prim-vicepreședintele AUR susține că opoziția președintelui față de alegerile anticipate este determinată de un proiect politic personal.

„Pentru că este vorba acolo despre un proiect personal. Domnul Nicuşor Dan este un Iliescu în căutare de Vadim. Şi, ca să-l găseşti pe Vadim, trebuie să închizi o bucată din electorat sau din zona politică, s-o fereci, s-o ascunzi şi s-o împingi până la extrem. Alegerile anticipate ar arunca acest proiect în aer. Despre asta este vorba. Şi acesta este secretul lui Polichinelle al spaţiului politic românesc de astăzi”, a declarat Dan Dungaciu.