Dan Constantin preia prerogativele de președinte UZPR după decesul lui Sorin Stanciu

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) a convocat o ședință de urgență, la sediul din București, după trecerea neașteptată la cele veșnice a fostului președinte, Sorin Stanciu. Consiliul Director a decis în unanimitate ca Dan Constantin să preia prerogativele de președinte, potrivit unui comunicat oficial. În debut, participanții au ținut un moment de reculegere în memoria regretatului președinte Sorin Stanciu.

Dan Constantin preia prerogativele de președinte al UZPR. Restul cănducerii rămâne identic, fără a fi schimbat. Decizia a fost unanimă, potrivit Statutului (art. 22, 34), iar mandatul merge mai departe până la finalul programului aprobat în Adunarea Generală din 2024. La ședință au participat membrii Consiliului Director, în sală și online, precum și invitați: Viorel Popescu (Comisia de Atestare Profesională), Ilie Cristescu (Comisia de Cenzori) și Grigore Radoslavescu (Comisia de Etică).

Mădălina Corina Diaconu, secretar general, a propus ca Dan Constantin să preia prerogativele fostului președinte, potrivit Statutului. Claudius Dociu, vicepreședinte UZPR, a subliniat că „mandatul votat în Adunarea Generală din anul 2024 a fost pentru întregul Consiliu Director, iar acest mandat trebuie să ducă la capăt programul votat”, menționând că susținerea pentru Dan Constantin este în consens cu vicepreședintele Emil Stanciu.

În unanimitate, Consiliul Director a decis ca Dan Constantin să preia prerogativele, în calitate de președinte. Ilie Cristescu, președintele Comisiei de Cenzori, a punctat că UZPR „trebuie să aibă un președinte, pentru asigurarea unui management corespunzător și credibil, inclusiv la nivel de reprezentativitate”.

Mulțumind pentru votul acordat, Dan Constantin a transmis: „Programul aprobat de Adunarea Generală din 2024 rămâne baza acțiunilor noastre. Este esențial pentru stabilitatea organizației să învățăm din erorile trecute – deja se simte atmosfera din interiorul Consiliului Director, cu aportul membrilor noi, care se împletește cu experiența membrilor mai vechi. Contez pe sprijinul vicepreședinților și al Consiliului Director. În ceea ce privește prioritățile, acestea sunt legătura cu filialele, precum și atragerea de noi membri din rândul jurnaliștilor activi. Avem, de asemenea, în derulare, acțiuni care trebuie să continue. Toată activitatea noastră se va desfășura și pe mai departe în conformitate cu Statutul în vigoare”.

Consiliul Director a votat ca titulatura să fie „președinte”. „Dan Constantin este președinte al UZPR”, a sintetizat Cornel Cepariu.

În ședință, Grigore Radoslavescu a subliniat că șefii de filiale trebuie să fie mai vigilenți și să prevină derapajele unor membri care pot aduce prejudicii Uniunii.

Al doilea punct pe ordinea de zi a vizat durata mandatului lui Dan Constantin. În unanimitate, Consiliul Director a decis că mandatul votat în 2024 se va derula până la capăt, în spiritul continuității programului.