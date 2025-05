Politica Dan Andronic: Votați cu creierul, nu mai votați cu inima. O alegere rațională are avantajul că nu te dezamăgește







Dan Andronic, directorul publicației Evenimentul Zilei, îi încurajează pe români să participe la vot, subliniind că, de această dată, alegerea trebuie să fie rațională, nu emoțională. Jurnalistul avertizează că „o alegere emoțională are dezavantajul că aproape întotdeauna te dezamăgește”.

Dan Andronic: Minunile se pot întâmpla

Dan Andronic a amintit despre finala de sâmbătă, 17 mai, din Cupa Angliei, între Crystal Palace și Manchester City, unde surpriza a fost uriașă deoarece Manchester City a pierdut finala.

„Să știți că este foarte importantă nu numai cafeaua, ci și ceașca din care bei. Să știți că e foarte importantă și nu are legătură cu ziua de astăzi care este ziua votului. Pentru că ieri am văzut un lucru extrem de interesant, că minunile se pot întâmpla.

Puțini dintre voi cred că au urmărit meciul de cupă, finala din Cupa Angliei, între Crystal Palace și Manchester City. A câștigat Crystal Palace, scor 1-0, zece minute de prelungiri, tensiune maximă. În schimb, în tribune bucurie maximă, m-am întrebat de ce, și am căutat. E simplu: e primul trofeu câștigat vreodată de Crystal Palace și este primul sezon din 2016 când Manchester City nu câștigă niciun trofeu.

Cu el ar fi avut ocazia să ducă undeva în cupele europene și de acolo mai departe. Antrenorul Crystal Palace este un austriac, fost antrenor în Germania, iar aceasta nu este o metaforă pentru ziua de astăzi, nu este o metaforă pentru ideea că votăm într-un fel sau altul așa cum toată lumea face”, a explicat jurnalistul Dan Andronic.

Încă o dată vă spun: Votați cu creierul, nu mai votați cu inima

Dan Andronic este de părere că de data aceasta românii trebuie să voteze cu creierul, nu cu inima pentru că altfel vor fi dezamăgiți. Atunci când votăm cu inima, mai punctează jurnalistul, ne punem prea mari speranțe în cel pe care-l votăm.

„Eu încă o dată vă spun: votați cu creierul, nu mai votați cu inima pentru că s-a dovedit că, votând cu inima, ești dezamăgit. O alegere rațională are avantajul că nu te dezamăgește.

O alegere emoțională are dezavantajul că aproape întotdeauna te dezamăgește. De ce? Pentru că pui prea multe speranțe. Îți pui în votul de astăzi tot bagajul de nemulțumiri, de ură și ai impresia că faci parte din scenariu câștigător”, a mai punctat jurnalistul.

Dan Andronic: Haideți la biserică, acolo sigur nu veți fi dezamăgiți

Dan Andronic susține în comentariul său de pe TikTok că România va continua să progreseze, însă ura nu va dispărea în următorii cinci ani. El le oferă românilor un sfat din inimă: să meargă la biserică, singurul loc în care nu vor fi dezamăgiți.

„Din păcate, realitatea de a doua zi nu se poate modifica și România până la urmă are nevoie de stabilitate, are nevoie de dragoste între oameni și are nevoie în primul rând de muncă.

Ce este cert, este că indiferent de rezultat, și aici am o idee, fac și eu ca Virgil Măgureanu în anii 90 când a spus: „am o părere dar nu sunt de acord cu ea”. Deci, am o idee, indiferent de ce se va întâmpla România trebuie să meargă înainte și va merge înainte.

Ura, în schimb, nu va dispărea și ea ne va marca și următorii cinci ani și câți ne-o mai da Dumnezeu. Deci, haideți la vot și vă mai spun un lucru: haideți la biserică, acolo sigur nu veți fi dezamăgiți. Hristos a înviat”, a concluzionat Dan Andronic în mesajul de pe social media.