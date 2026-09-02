Finalul ferestrei de mercato din această vară aduce o lovitură neașteptată pentru campioana Italiei. Deși lotul aflat sub comanda tehnicianului român Cristi Chivu nu a suferit pierderi de jucători în ultimele ore de transferuri, o plecare de la nivelul conducerii executive a luat prin surprindere întreaga comunitate nerazzurra. Directorul sportiv Piero Ausilio, persoana direct responsabilă pentru aducerea antrenorului român de la Parma, își încheie activitatea la gruparea milaneză după o perioadă de 28 de ani, conform gsp.ro.

Informația care a provocat stupoare în fotbalul italian a fost lansată în această dimineață de Ivan Zazzaroni, directorul reputatului cotidian Corriere dello Sport. Acesta a publicat pe contul său de X detaliile despre despărțirea neașteptată din cadrul conducerii campioanei din Serie A.

„Piero Ausilio părăsește Inter după 28 de ani”, a scris Ivan Zazzaroni, care a adăugat un detaliu important despre cum s-a produs despărțirea: „Își comunicase dorința de a nu-și reînnoi contractul, iar clubul n-a făcut nimic pentru a-l păstra”.

În cazul în care dezvăluirea va fi confirmată oficial în următoarele zile, această alegere ar încheia o experiență foarte lungă, care a început în urmă cu aproape 30 de ani și care l-a condus pe Piero Ausilio să devină una dintre figurile cheie ale echipei nerazzurra, după cum comentează publicația Inter 1908.

Încă de acum câteva zile circula informația, lansată de specialistul în mercato Nicolo Schira, potrivit căreia nu era exclusă posibilitatea ca înțelegerea cu Inter să se încheie înainte de ianuarie 2027.

Jurnalistul Ivan Zazzaroni a subliniat importanța muncii depuse de oficialul italian și valoarea sa în fotbalul modern:

„Contractul lui Piero expiră, însă a încheiat o perioadă de transferuri pe care toată lumea a apreciat-o, a 12-a a sa ca număr 1 la Inter. Îl consider pe Ausilio unul dintre cei mai buni doi directori sportivi din fotbalul italian (celălalt este Fabio Paratici) și cred că schimbarea i-ar putea aduce beneficii. Obiective noi, alți interlocutori și un limbaj nou. Cu siguranță, Inter pierde foarte mult”, a precizat Zazzaroni.

De-a lungul anilor, Ausilio a deținut roluri din ce în ce mai importante până a ajuns la directorul sportiv, devenind unul dintre pilonii construcției echipelor nerazzurre.

Acum însă, relația pare să fi ajuns la sfârșit. Inter 1908 a aflat că „nu ar fi existat o negociere reală pentru a încerca să schimbe decizia managerului: Ausilio a ales să nu reînnoiască și clubul ar fi luat act de poziția sa. Rămâne de înțeles care vor fi următorii pași ai campioanei Italiei și mai ales cum va fi reproiectată structura zonei sportive după un adio atât de greu”.