Spionajul rusesc, noi motive de dureri de cap. Tensiunile geopolitice dintre NATO și Federația Rusă au atins un prag critic de alertă cibernetică în iulie 2026. Zilele trecute a fost făcut public un raport care arată cât de dură e lupta pe tărâmul spionajului cibernetic.

Agențiile de securitate din Țările de Jos (AIVD și MIVD) au expus o operațiune masivă de spionaj prin care serviciile secrete militare de la Moscova au infiltrat mii de camere de supraveghere din întreaga Europă, anunță presa din Ucraina.

Scopul principal al acestei operațiuni a fost monitorizarea în timp real a rutelor logistice și a transporturilor de armament occidental destinate frontului din Ucraina, generând temeri majore privind o breșă de securitate în infrastructura critică europeană.

Datele tehnice despre infiltrarea rețelelor, pașii atacului cibernetic și avertizările logistice provin direct din investigația comună realizată de serviciile de securitate olandeze: AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst / Serviciul General de Informații și Securitate) și MIVD (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst / Serviciul de Informații Militare).

Hackerii militari ruși au exploatat în mod strategic dispozitive conectate la internet, localizate în puncte-cheie de tranzit. Printre sistemele compromise se numără, în special, camere de supraveghere de producție chinezească, dar și sisteme inteligente de securitate pentru uz domestic sau interfoane de tip smart doorbell.

Cele mai multe dispozitive erau deținute de companii private sau persoane fizice și au putut fi identificate ușor prin adrese IP publice. Atacatorii au scanat rețelele, au identificat modelele vulnerabile și au obținut acces la fluxurile video live profitând de parolele setate din fabrică, de lipsa actualizărilor de firmware și de breșele software neautorizate.

Țările de Jos au devenit o țintă prioritară a serviciilor de informații rusești datorită rolului central pe care acest stat îl joacă ca hub logistic și de tranzit pentru sprijinirea militară a Kievului.

Autoritățile olandeze au confirmat că un număr redus de camere amplasate chiar pe coridoarele militare interne au fost compromise, iar organizațiile afectate au fost alertate de urgență pentru a implementa contramăsuri stringente de securitate.

Spionajul cibernetic de acest tip oferă Moscovei date tactice imediate despre tipurile de vehicule, volumele de provizii și categoriile de armament greu care părăsesc bazele NATO din Europa de Vest cu destinația Ucraina, conchide sursa citată.

Ca replică directă la presiunea cibernetică și la atacurile fizice rusești cu rachete balistice și bombe ghidate (KAB) care au lovit din nou Kievul și Zaporojie, președintele Volodimir Zelenski a anunțat o restructurare radicală a forțelor armate.

Printr-un decret oficial semnat în iulie 2026, Ucraina a înființat un nou Comandament specializat în lovituri pe rază lungă, menit să acționeze strategic și global asupra potențialului de război al Rusiei.

Structura va centraliza toate resursele tehnologice și de atac la distanță pentru a lovi ținte militare adânc în interiorul teritoriului Federației Ruse, unde atacurile recente au adâncit deja criza severă de combustibil cu care se confruntă regimul de la Moscova.

O a doua reformă majoră constă în crearea Forțelor Unite de Reacție Rapidă, o componentă modernă de asalt menită să integreze sub o comandă unificată trupele de elită, unitățile de artilerie și sistemele de drone.

Conducerea acestei structuri cu mobilitate crescută a fost încredințată generalului de brigadă Dmitro Voloșin, un comandant cu o vastă experiență de luptă pe front, promovat recent pentru merite deosebite.

Noua strategie pune accent pe adaptarea tehnologică rapidă la dinamica câmpului de luptă, permițând contraatacuri extrem de rapide.

Pe plan terestru și maritim, prima jumătate a anului 2026 a marcat o încetinire considerabilă a avansului trupelor ruse, conform rapoartelor prezentate de comandantul-șef Oleksandr Sîrski.

Deși forțele Moscovei au menținut o superioritate numerică de aproape doi la unu, ele au eșuat în îndeplinirea obiectivelor majore, iar fronturile active s-au redus de la treisprezece la cel mult șase sau șapte direcții operaționale.

În paralel, Ucraina continuă războiul asimetric de uzură, iar forțele speciale reușesc recent, în cadrul proiectului „Crimean Switch-off”, să lovească treisprezece nave logistice rusești din Crimeea și să scoată din funcțiune cinci stații electrice de transformare esențiale pentru armata de ocupație.