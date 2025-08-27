Social Cum sunteți furați la întreținere. Dezvăluirile unui specialist







Președintele Federației Asociațiilor de proprietari face dezvăluiri legat de listele de întreținere care sunt de multe ori încărcate. Modalitatea prin care vi se iau bani, este un simplă, dar la care nu v-ați fi gândit.

Radu Opaină, președintele Federației Asociației de Proprietari spune că facturile la întreținere pot fi încărcate ușor. El cataloghează această practică drept o ”păcăleală”, deși locatarii plătesc pentru acest tip de manevră. ”În foarte multe blocuri se practică o mare păcăleală care lună de lună vă umflă întreținerea pe bloc cu 15.000 de lei, care un an de zile adunat înseamnă că plătiți o întreținere în plus.

Absolut degeaba, din cauza unei dezinformări, necunoașterea legii, necitirea legii. Este vorba despre contractul individual de muncă. Care dacă citim legea nu este obligatoriu în toate activitățile pe care le are o asociație de proprietari”, a explicat acesta.

Opaină a mai spus că există o singură posibilitate pentru încheierea unui astfel de contract. Mai exact, un singur om poate beneficia de el. ”Singura activitate care o obligă pe asociație să facă un contract de muncă, este paznicul. Cel care păzește la propriu blocul. Atât! Restul nu! Asta înseamnă că cine vă administrează nu cunoaște legea.

Iar voi plătiți fără să știți o întreținere în plus pe an”, a mai spus președintele Federației. Cert este că multe asociații cer bani și pentru acest lucru, deși nici măcar nu există paznic la intrare sau în complex.

Drept urmare pentru a vă lămuri legat de acest aspect puteți cere detaliat de la asociație care sunt costurile defalcate pentru a înțelege ce plătiți. În acest fel evitați să dați bani care nu ar trebui să ajungă în buzunarul asociației. Pe de altă parte, acest lucru vă scutește de costuri suplimentare la întreținere.