Social

Cum sunteți furați la întreținere. Dezvăluirile unui specialist

Cum sunteți furați la întreținere. Dezvăluirile unui specialistListe de intreținere Sursa foto. Facebook
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Președintele Federației Asociațiilor de proprietari face dezvăluiri legat de listele de întreținere care sunt de multe ori încărcate. Modalitatea prin care vi se iau bani, este un simplă, dar la care nu v-ați fi gândit.

Întreținere cu de toate

Radu Opaină, președintele Federației Asociației de Proprietari spune că facturile la întreținere pot fi încărcate ușor. El cataloghează această practică drept o ”păcăleală”, deși locatarii plătesc pentru acest tip de manevră. ”În foarte multe blocuri se practică o mare păcăleală care lună de lună vă umflă întreținerea pe bloc cu 15.000 de lei, care un an de zile adunat înseamnă că plătiți o întreținere în plus.

Întreținere bloc

Sursă foto: Captură ecran Youtube

Absolut degeaba, din cauza unei dezinformări, necunoașterea legii, necitirea legii. Este vorba despre contractul individual de muncă. Care dacă citim legea nu este obligatoriu în toate activitățile pe care le are o asociație de proprietari”, a explicat acesta.

Doar paznicul este cel care ar trebui să beneficieze de acest lucru

Opaină a mai spus că există o singură posibilitate pentru încheierea unui astfel de contract. Mai exact, un singur om poate beneficia de el. ”Singura activitate care o obligă pe asociație să facă un contract de muncă, este paznicul. Cel care păzește la propriu blocul. Atât! Restul nu! Asta înseamnă că cine vă administrează nu cunoaște legea.

Cum a fost transferat Hagi de la Brescia la Barcelona. Salariul a fost negociat la sânge
Cum a fost transferat Hagi de la Brescia la Barcelona. Salariul a fost negociat la sânge
Bărbați instruiți în tabere de gherilă din străinătate pentru a provoca dezordini, reținuți în Republica Moldova
Bărbați instruiți în tabere de gherilă din străinătate pentru a provoca dezordini, reținuți în Republica Moldova

Iar voi plătiți fără să știți o întreținere în plus pe an”, a mai spus președintele Federației. Cert este că multe asociații cer bani și pentru acest lucru, deși nici măcar nu există paznic la intrare sau în complex.

Drept urmare pentru a vă lămuri legat de acest aspect puteți cere detaliat de la asociație care sunt costurile defalcate pentru a înțelege ce plătiți. În acest fel evitați să dați bani care nu ar trebui să ajungă în buzunarul asociației. Pe de altă parte, acest lucru vă scutește de costuri suplimentare la întreținere.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:32 - Cum a fost transferat Hagi de la Brescia la Barcelona. Salariul a fost negociat la sânge
09:21 - Paradoxul moldovenesc. La Chișinău, un hotel Ibis costă mai mult decât la Frankfurt sau București
09:11 - Trimisul special al SUA se va întâlni cu reprezentanţii Ucrainei în această săptămână
08:59 - Cea mai ușoară rețetă de plăcintă cu mere Un deliciu care te trimite cu gândul la copilărie
08:46 - Câți bani a produs „Insula Iubirii”. Emisiunea a fost lider de audiență
08:36 - Bărbați instruiți în tabere de gherilă din străinătate pentru a provoca dezordini, reținuți în Republica Moldova

Proiecte speciale