Cum schimbă extinderea Infosan harta serviciilor oftalmologice din București

De peste douăzeci de ani, Infosan reprezintă un reper în oftalmologia pediatrică din București. Înființată în 2002 de doi medici ca un mic cabinet, instituția a crescut constant, s-a transformat în clinică în 2006, iar din 2015 funcționează ca spital. În prezent, dispune de 35 de cadre medicale și tratează lunar aproximativ 3.000 de pacienți în ambulatoriu și 300 în regim de spitalizare de zi. De-a lungul timpului, peste 80.000 de pacienți unici au trecut pragul Infosan, atrași de serviciile sale specializate, de la managementul miopiei și tratamentul ambliopiei până la chirurgia cataractei congenitale și intervenții complexe la nivelul retinei.

Recunoașterea nu a întârziat să apară. În 2025, Revista Capital a inclus Infosan în „Top Performeri din Sănătate”, iar cu această ocazie, directorul executiv Rareș Ciubotaru a vorbit despre investițiile recente, provocările leadershipului medical și proiectele pe termen lung.

Pentru Rareș Ciubotaru, cea mai semnificativă realizare a ultimului an este extinderea instituției cu o nouă clinică, un proiect pe care îl descrie drept „cea mai importantă investiție din ultimul an”. În viziunea sa, noul spațiu nu reprezintă doar o dezvoltare fizică, ci un pas esențial în apropierea de comunitate și de nevoile actuale ale pacienților.

„Prin noua clinică ne propunem să ajungem mai aproape de pacienți și să le oferim acces la servicii medicale inovatoare și de calitate”, explică el. Iar dincolo de infrastructură, Ciubotaru insistă asupra sensului profund al investiției. „În esență este o investiție în oameni – în echipele medicale care vor lucra aici, în medicii care își pot desfășura activitatea la standarde internaționale și, desigur, în pacienții care beneficiază de servicii moderne, centrate pe nevoile lor reale”, explică managerul.

Funcționarea unui spital presupune un amestec complex de logistică, empatie și rigoare. Rareș Ciubotaru rezumă cele trei calități esențiale ale unui manager de unitate medicală: organizarea, empatia și orientarea către rezultate. Organizarea, spune el, este cheia unui flux fără sincope într-un mediu în care programările, sterilizarea, rotația medicilor și indicatorii ANMCS trebuie să funcționeze în armonie. „Un manager eficient știe să creeze ordine fără rigiditate”, afirmă el și subliniază echilibrul dintre reguli clare și flexibilitate operațională.

A doua condiție este empatia, o abilitate indispensabilă într-o instituție în care lucrează profesioniști cu roluri, ritmuri și mentalități diferite. Pentru Ciubotaru, empatia înseamnă „abilitatea de a asculta activ, de a comunica limpede și de a menține echilibrul între nevoile echipei și obiectivele organizației”, a mai punctat Ciubotaru. În final, orientarea pe indicatori menține direcția strategică a instituției. Rezultatele – de la numărul de pacienți și gradul de ocupare până la satisfacția acestora – sunt barometrele reale ale performanței. „Datele nu sunt doar cifre”, explică el. „Acestea indică direct ce funcționează și ce trebuie îmbunătățit”.

Gestionarea unei echipe diverse rămâne una dintre cele mai mari provocări ale directorului. Rareș Ciubotaru recunoaște că un spital este un organism viu, în care armonizarea profesională și umană a angajaților este esențială. „Cea mai mare provocare a fost să construim o cultură comună într-o echipă extrem de diversă: medici, asistenți, recepționeri, optometriști”, explică el. Într-un astfel de mediu, autoritatea nu poate funcționa ca instrument unic de leadership. „Nu poți conduce prin autoritate impusă, ci prin reguli care să aibă sens pentru fiecare angajat”, a mai spus managerul.

Pentru Ciubotaru, performanța se construiește acolo unde „oamenii nu fac lucrurile de frică, ci pentru că înțeleg că fac parte dintr-un proiect mai mare decât ei”.

În privința dilemei dintre tehnologie și resursa umană, Răreș Ciubotaru este foarte sigur că echipa este elementul central. Deși echipamentele performante sunt indispensabile unei clinici moderne, ele nu au valoare în absența oamenilor care le folosesc cu profesionalism. „Echipamentele pot fi cumpărate de orice clinică, dar cultura organizațională, empatia și colaborarea reală nu se pot achiziționa — ele se construiesc”, subliniază el. De aceea, consideră că o echipă bună poate transforma orice investiție în succes durabil, în timp ce o echipă dezorganizată poate compromite chiar și cele mai avansate dotări.

Motivația unui profesionist care aspirează la un rol de conducere nu are legătură cu puterea, ci cu un impuls profund de a construi. Rareș Ciubotaru consideră că managerul medical autentic este acela care își dorește să creeze un sistem mai eficient, mai corect și mai uman. „Este vorba despre aspirația de a lăsa o amprentă: de a forma echipe, de a modela oameni și de a crea o cultură care tratează firesc nevoile pacientului”, adaugă managerul.

În activitatea de zi cu zi, cel mai dificil rol al unui manager este să mențină un balans sănătos între performanța organizațională și motivația echipei. Este un proces continuu, în care fermitatea și încrederea trebuie să coexiste. „Un manager trebuie să livreze performanță fără să distrugă motivația echipei”, sintetizează Ciubotaru. Din întreaga carieră, Rareș Ciubotaru se declară cel mai mândru de EyeMentor, programul de formare profesională dedicat tinerilor oftalmologi. Inițiativa s-a născut din nevoia clară de a completa golurile de experiență practică ale medicilor la finalul rezidențiatului.

Structurat pe trei niveluri, Discover, Explore și Practice, EyeMentor îi ghidează treptat pe tinerii medici de la observarea consultațiilor la implicarea lor activă în echipa clinicii. Programul este construit în jurul mentoratului direct, fiecare participant lucrând alături de profesioniști experimentați. Pentru Ciubotaru, EyeMentor este „mai mult decât un program educațional”. Reprezintă vehiculul prin care valorile Infosan, rigoarea, grija față de pacient, învățarea continuă, se transmit noii generații de medici. Faptul că unii dintre foștii cursanți sunt astăzi membri ai echipei Infosan reprezintă, în opinia sa, „cea mai mare validare posibilă”.