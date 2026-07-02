Temperaturile ridicate transformă rapid interiorul unei mașini parcate în soare într-un adevărat cuptor. Deși mulți șoferi pornesc imediat aerul condiționat la putere maximă, specialiștii spun că aceasta nu este cea mai eficientă metodă de răcire, arată Real Simple.

Experții recomandă câțiva pași simpli care pot reduce mai rapid temperatura din habitaclu și pot face sistemul de climatizare să funcționeze mai eficient.

Potrivit specialistului în reparații auto Tyler Rhodes, primul lucru care trebuie făcut este eliminarea aerului fierbinte acumulat în interiorul mașinii.

Pentru început, geamurile trebuie deschise ușor, iar ventilatorul pornit la o treaptă redusă. De asemenea, este recomandat ca sistemul de ventilație să fie setat pe admisia aerului din exterior, nu pe modul de recirculare.

După două minute, aerul condiționat poate fi pornit.

Pentru autoturismele lăsate în bătaia directă a soarelui, tehnicianul auto Glen Hayward recomandă o metodă simplă. Se coboară complet unul dintre geamuri, iar ușa aflată pe partea opusă se deschide și se închide de cinci până la opt ori.

Mișcarea creează un flux de aer care împinge rapid aerul fierbinte afară și permite pătrunderea celui mai răcoros din exterior.

Specialiștii spun că prevenirea supraîncălzirii este la fel de importantă ca răcirea mașinii după ce aceasta a stat în soare.

Un parasolar montat pe parbriz poate reduce semnificativ căldura acumulată în interior și protejează bordul, volanul și scaunele de temperaturile extreme.

De asemenea, parcarea la umbră, chiar și parțială, contribuie la menținerea unei temperaturi mai scăzute în habitaclu.

Foliile pentru geamuri ajută la blocarea unei părți din căldura solară și a razelor ultraviolete, reducând în același timp deteriorarea materialelor din interiorul mașinii. Specialiștii recomandă însă montarea acestora doar în conformitate cu legislația în vigoare.

Totodată, husele deschise la culoare pentru scaune și volan absorb mai puțină căldură decât cele închise la culoare, ceea ce face ca suprafețele să fie mai confortabile la atingere.

Atunci când condițiile permit și mașina este parcată într-un loc sigur, geamurile pot fi lăsate ușor întredeschise.

lase două geamuri ușor întredeschise, câte unul pe fiecare parte a mașinii, cu cel mult un centimetru. Chiar și această deschidere redusă favorizează circulația aerului și limitează acumularea căldurii în interior pe parcursul zilei.