Cum să scapi de mucegaiul din baie. Metodele, testate de mai multe persoane

Umiditatea ridicată și lipsa ventilației transformă baia în locul ideal pentru apariția mucegaiului. Pe lângă aspectul inestetic, acesta poate provoca probleme de sănătate, mai ales persoanelor cu alergii sau astm. Cu toate acestea, puteți scăpa de el cu soluții eficiente, care se pot face chiar acasă.

Mucegaiul este una dintre cele mai frecvente probleme din locuințe, iar baia este spațiul în care apare cel mai des. Pereții umezi, colțurile greu accesibile și rosturile dintre plăcile de faianță sunt zonele preferate ale sporilor. Dacă nu este îndepărtat la timp, mucegaiul se extinde rapid și devine dificil de curățat.

Experții atrag atenția că, înainte de a începe orice proces de curățare, este important să fie verificată ventilația băii. O aerisire corectă previne acumularea excesivă de umiditate, principalul factor care favorizează apariția mucegaiului.

Deschiderea ferestrelor imediat după folosirea dușului, pentru câteva minute după baie ajută la eliminarea aburilor și la reducerea nivelului de condens. De asemenea, specialiștii recomandă evitarea uscării hainelor în baie, deoarece crește umiditatea din încăpere.

Printre cele mai eficiente metode de curățare se numără soluția pe bază de oțet alb. Acesta are proprietăți antifungice și poate elimina sporii fără a afecta suprafețele. Se pulverizează oțet direct pe zonele afectate, se lasă să acționeze o oră, apoi se șterge cu o cârpă curată.

O altă opțiune este bicarbonatul de sodiu, care, amestecat cu apă până devine pastă, se aplică pe rosturile mucegăite. După 15 minute, se freacă ușor cu o periuță și se clătește cu apă caldă.

Pentru a preveni reapariția, este importantă dezinfectarea zonelor predispuse. Se pot folosi soluții speciale din comerț, însă multe persoane preferă variantele naturale, mai puțin nocive pentru sănătate. În plus, ștergerea imediată a pereților după baie și menținerea unui nivel scăzut de umiditate sunt pași simpli, dar eficienți.

Specialiștii atrag atenția că ignorarea mucegaiului poate duce la deteriorarea finisajelor și la probleme respiratorii. Prin câteva măsuri preventive și folosirea soluțiilor corecte, baia poate rămâne curată și sigură pentru întreaga familie.