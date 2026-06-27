Pe timpul verii, aparatul de aer condiționat ajunge să funcționeze aproape zilnic, mai ales în perioadele în care temperaturile depășesc frecvent 30 de grade Celsius. Din acest motiv, curățarea regulată a unității nu este doar o recomandare, ci o măsură necesară pentru menținerea eficienței și pentru evitarea unor probleme care pot apărea în timp.

Praful, polenul, insectele și alte impurități se acumulează treptat atât în interiorul, cât și în exteriorul aparatului. Chiar dacă la început aceste depuneri nu par importante, ele pot afecta fluxul de aer, pot crește consumul de energie și pot reduce capacitatea de răcire a locuinței.

În timpul verii, sistemul de aer condiționat este solicitat mult mai intens decât în restul anului, iar componentele sale acumulează rapid murdărie. Atunci când filtrele și grilele sunt încărcate cu praf, aparatul trebuie să funcționeze mai mult pentru a menține aceeași temperatură în încăpere, ceea ce duce la un consum mai mare de energie electrică.

Pe lângă costurile suplimentare, lipsa întreținerii poate favoriza apariția mirosurilor neplăcute și poate afecta calitatea aerului din locuință. În unele situații, murdăria acumulată poate contribui chiar și la apariția unor defecțiuni care necesită intervenția unui specialist.

Filtrele sunt printre cele mai importante componente ale aparatului și, în același timp, cele care se murdăresc cel mai repede. Acestea rețin particulele de praf și alte impurități din aer, însă eficiența lor scade considerabil atunci când sunt încărcate cu depuneri.

Pentru a evita această problemă, filtrele ar trebui verificate și curățate la intervale regulate pe parcursul verii. În majoritatea cazurilor, acestea pot fi îndepărtate cu ușurință și spălate cu apă călduță. Dacă există depuneri mai consistente, se poate folosi și o cantitate redusă de detergent delicat.

După spălare, filtrele trebuie lăsate să se usuce complet înainte de a fi montate la loc, deoarece umiditatea rămasă poate favoriza dezvoltarea mucegaiului și apariția mirosurilor neplăcute.

Mulți proprietari se concentrează exclusiv asupra filtrelor și uită că și alte componente ale unității interioare au nevoie de curățare. Praful se poate depune pe grilele de ventilație, pe carcasa aparatului și în zonele prin care circulă aerul.

Aceste suprafețe pot fi șterse cu o lavetă moale, ușor umedă, fără utilizarea produselor abrazive sau a substanțelor agresive. O curățare regulată ajută nu doar la menținerea unui aspect îngrijit, ci și la funcționarea mai eficientă a aparatului.

Pe măsură ce răcește aerul din încăpere, aparatul produce condens care trebuie eliminat printr-un sistem special de drenaj. Dacă tava de condens sau conducta de evacuare sunt blocate de murdărie, apă stagnantă ori alte depuneri, pot apărea scurgeri în interiorul locuinței.

De aceea, este recomandat ca aceste componente să fie verificate periodic de un specialist, mai ales dacă apar mirosuri neobișnuite sau dacă se observă urme de apă în apropierea unității interioare.

Unitatea exterioară este expusă permanent la praf, polen, frunze, insecte și alte resturi transportate de vânt. În timp, toate aceste depuneri pot afecta circulația aerului și pot reduce randamentul aparatului.

Înainte de începerea operațiunilor de curățare, aparatul trebuie oprit și deconectat de la sursa de alimentare. Frunzele uscate, crenguțele și alte resturi acumulate în jurul unității trebuie îndepărtate, iar suprafețele exterioare pot fi curățate cu ajutorul unei pensule moi sau al unui furtun cu apă la presiune redusă.

Specialiștii recomandă evitarea aparatelor de spălare cu presiune ridicată, deoarece acestea pot deteriora aripioarele metalice ale condensatorului și alte componente sensibile.

Pentru a funcționa în condiții optime, unitatea exterioară are nevoie de o circulație corespunzătoare a aerului. Din acest motiv, plantele, arbuștii sau diferite obiecte depozitate în apropiere nu ar trebui să blocheze zona din jurul echipamentului.

Menținerea unui spațiu liber permite ventilarea corectă și contribuie la păstrarea eficienței sistemului în perioadele cu temperaturi foarte ridicate.

Chiar dacă o mare parte dintre operațiunile de întreținere pot fi realizate acasă, o verificare efectuată de un specialist înainte sau în timpul sezonului cald poate identifica din timp eventualele probleme. Acesta poate verifica nivelul agentului frigorific, starea componentelor interne și funcționarea generală a sistemului.

O întreținere realizată la timp contribuie la reducerea riscului de defecțiuni și poate prelungi durata de viață a aparatului. În București, costul unei operațiuni de igienizare a aparatului de aer condiționat pornește, în general, de la aproximativ 300 de lei.