Cum să ai un somn odihnitor: mici schimbări, rezultate mari

Cum să ai un somn odihnitor. Somnul de calitate este esențial pentru sănătatea fizică și mentală, dar mulți oameni se confruntă cu dificultăți în a adormi sau a se menține adormiți pe parcursul nopții. Specialiștii în sănătate recomandă ca mediul în care dormim să fie optimizat pentru a favoriza relaxarea și refacerea organismului, potrivit health.harvard.edu.

Modificări simple în dormitor, rutina zilnică sau obiceiurile de seară pot avea un impact major asupra calității somnului.

Experții în somnologie subliniază importanța dormitorului ca spațiu dedicat somnului, fără distrageri. Un pat confortabil, o saltea adecvată și perne ergonomice sunt elemente de bază. „O saltea prea moale sau prea tare poate provoca tensiuni musculare și poate împiedica un somn odihnitor. Investiția într-un pat bun nu este un lux, ci o necesitate pentru sănătate”, a explicat un specialist în medicina somnului.

Lumina, temperatura și zgomotul sunt factori importanți. Dormitorul ar trebui să fie întunecat, cu draperii care blochează lumina stradală sau folosind o mască pentru ochi. Temperatura ideală variază între 18 și 22 de grade Celsius, potrivit studiilor internaționale, iar zgomotele deranjante pot fi reduse cu dopuri de urechi sau aparate de sunet alb.

Un alt aspect crucial este stabilirea unei rutine consistente. Mergerea la culcare și trezirea la aceeași oră, chiar și în weekend, ajută organismul să se adapteze la un ritm circadian regulat. Specialiștii recomandă evitarea ecranelor luminoase cu cel puțin o oră înainte de somn, deoarece lumina albastră inhibă producția de melatonină, hormonul responsabil pentru inducerea somnului.

Băile calde, meditația sau cititul unei cărți sunt activități care pot pregăti corpul pentru odihnă. Consumul de cafea, alcool sau mese grele aproape de ora de culcare poate afecta calitatea somnului, provocând treziri frecvente sau dificultăți de adormire.

Psihologii și designerii de interior susțin că atmosfera vizuală a dormitorului influențează somnul. Culorile reci și neutre, precum albastru, verde sau gri deschis, induc relaxare, în timp ce culorile foarte aprinse pot stimula și agita creierul. Minimalismul, ordinea și lipsa obiectelor inutile contribuie la reducerea stresului și a anxietății, favorizând un somn mai liniștit.

Zgomotul ambiental poate fi redus sau înlocuit cu sunete care induc relaxarea. Sunetele naturale, cum ar fi valurile mării, ploaia sau ciripitul păsărilor, sunt folosite în aplicații și aparate de tip white noise. Aromoterapia este o altă metodă populară: mirosul de lavandă, mușețel sau vanilie poate reduce tensiunea și poate favoriza adormirea.

Activitatea fizică regulată ajută organismul să regleze ciclul somn-veghe, însă specialiștii recomandă evitarea exercițiilor intense imediat înainte de culcare. Lumina naturală dimineața ajută la sincronizarea ceasului biologic, ceea ce facilitează adormirea la o oră regulată seara.

Pe lângă modificările ambientale și rutina de seară, există tehnici care pot ajuta la relaxare și inducerea somnului:

Respirația profundă sau tehnicile de relaxare progresivă reduc tensiunea musculară.

Jurnalul de seară ajută la externalizarea gândurilor și anxietăților care altfel ar perturba somnul.

Evitați verificarea ceasului: concentrarea pe timp poate crește stresul și poate întârzia adormirea.

Cercetările arată că persoanele care aplică o combinație de ajustări ambientale, rutină consecventă și tehnici de relaxare au un somn semnificativ mai odihnitor. Schimbările nu trebuie să fie costisitoare: o saltea confortabilă, draperii groase, o lumină ambientală blândă și câteva plante sau uleiuri esențiale pot face o diferență majoră.