Cum poți încorpora mai multe proteine vegetale







Majoritatea persoanelor din SUA consumă suficiente proteine, însă orientările dietetice 2020-2025 pentru americani recomandă schimbarea surselor de proteine pentru o sănătate optimă.

De unde își iau americanii proteine

Consumul mediu de fructe de mare este sub cerințe, în timp ce consumul general de proteine este peste. De asemenea, este scăzut consumul de leguminoase.

„Orice sursă de proteine va satisface nevoile de proteine ale cuiva”, spune cardiologul Dariush Mozaffarian de la Universitatea Tufts, director al Food is Medicine Institute din cadrul Gerald J. and Dorothy R. Friedman School of Nutrition Science and Policy. „Așadar, ceea ce contează este ceea ce însoțește proteinele”.

Alimentele sărace în sodiu sunt mai sănătoase decât cele mai sărate, iar sursele de proteine vegetale cu fibre, vitamine, minerale și fitonutrienți sunt cele mai bune.

Un set de 20 de aminoacizi formează toate proteinele. Organismul poate produce 11 dintre aceștia, lăsând nouă pentru hrană. Acești aminoacizi „esențiali” sunt prezenți în carne, păsări, pește, lactate, ouă și leguminoase, nuci, semințe și anumite cereale.

Mesele de origine anumală conțin toți aminoacizii necesari

Mesele de origine animală includ toți cei nouă aminoacizi necesari (foste proteine „complete”). Soia, quinoa, semințele de chia și hrișca furnizează toți cei nouă aminoacizi necesari, deși în majoritatea dietelor vegetale lipsește cel puțin unul dintre aceste ingrediente.

Experții în sănătate și nutriție recomandă să consumați mai multe plante și mai puțină carne. Acest lucru nu va afecta consumul de proteine. Cu o dietă diversificată de leguminoase, cereale integrale și nuci/semințe, vă puteți satisface toate nevoile de proteine fără a consuma produse animale.

Anterior, proteinele vegetale „incomplete” trebuiau amestecate la fiecare masă pentru a realiza un aport proteic complet, dar astăzi satisfacerea tuturor cerințelor necesare de aminoacizi într-o singură zi este suficientă.

„Având în vedere varietatea de alimente vegetale disponibile în dieta modernă, nimeni nu trebuie cu adevărat să își facă griji cu privire la potrivirea diferitelor surse vegetale de proteine”, adaugă el, «cu excepția cazului în care dieta lor este foarte reglementată și limitată la doar câteva plante specifice». Fiecare cultură a dezvoltat combinații întregi de proteine vegetale, cum ar fi orezul și fasolea, pita și humusul și untul de arahide pe pâine prăjită.

Utilizarea de proteine vegetale, mai sănătoasă

Utilizarea proteinelor vegetale în locul proteinelor animale este mai sănătoasă și mai bună pentru mediu. Fabricarea cărnii roșii emite o mulțime de gaze cu efect de seră și utilizează multă apă și energie.

„Unii consumatori de carne aleg să își reducă consumul, adesea din motive de mediu, de sustenabilitate sau de sănătate”, spune Alice H. Lichtenstein, cercetător științific principal la Centrul de cercetare în domeniul îmbătrânirii Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging și profesor Stanley N. Gershoff de știință și politică nutrițională la Friedman School.

În consecință, înlocuitorii de carne pe bază de plante sunt în creștere. Deși aceste produse sunt mai sănătoase pentru mediu, ele sunt puternic prelucrate, pot avea un profil nutrițional comparabil cu cel al cărnii (inclusiv grăsimi saturate adăugate) și pot fi mai bogate în sare”.

Dar „cărnurile” pe bază de plante pot fi valoroase, scrie medicalxpress.