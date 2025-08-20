Social Cum pot fi ridicați cei 1.000 de lei pentru începutul școlii. Explicațiile ministrului Dan Perciun







Republica Moldova. Aproximativ 297.000 de copii și familiile lor vor beneficia, din 4 septembrie, de câte 1.000 de lei oferiți de Guvern pentru pregătirea de școală. Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a explicat miercuri, 20 august, că banii vor putea fi încasați atât în numerar, cât și prin transfer pe cardul bancar, în funcție de preferințele părinților.

Cei care aleg varianta clasică trebuie doar să se prezinte la orice oficiu poștal cu buletinul de identitate. Plata este asociată IDNP-ului mamei copilului, iar suma poate fi ridicată imediat.

„Pentru 97% dintre cetățeni, nu este nevoie de nicio intervenție suplimentară. Este suficient să se prezinte la poștă și să ridice banii, dacă aceștia nu au venit automat pe cardul bancar”, a explicat Perciun.

Familiile care vor ca banii să intre direct pe card pot solicita băncii unde sunt deservite asocierea cardului cu această plată. De asemenea pot face procedura online, prin mcabinet.gov.md (cu semnătură electronică) ori prin aplicația guvernamentală EVO.

„Este foarte simplu. Băncile știu exact cum să facă procedura, iar în aplicația EVO sau pe mcabinet.gov.md durează doar câteva minute”, a declarat ministrul.

Pentru copiii care nu au IDNP, părinții trebuie să se adreseze caselor teritoriale de asigurări sociale. Acolo vor depune o cerere pentru a putea primi suma.

Sprijinul financiar este virat individual și nu prin intermediul școlilor. Banii vor fi disponibili până în decembrie 2025. Astfel, fiecare familie va putea să îi ridice atunci când îi este convenabil.

„Până în luna decembrie, banii stau și așteaptă ca fiecare cetățean să îi ia. În cazul în care nu au venit automat pe cardul bancar. Toată lumea va reuși să-i ia”, a subliniat Dan Perciun.

Pentru această măsură, Guvernul a alocat aproximativ 300 de milioane de lei, sumă menită să reducă povara cheltuielilor pe care familiile o au la început de an școlar. Anunțul privind această măsură a fost făcut anterior, pe 17 iunie, de președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Dan Perciun, în cadrul unei conferințe de presă.