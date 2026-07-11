Telefoanele mobile, tabletele, televizoarele și jocurile video au devenit parte din viața de zi cu zi a copiilor. Deși tehnologia poate avea și beneficii educative atunci când este folosită cu măsură, specialiștii atrag atenția că timpul excesiv petrecut în fața ecranelor poate afecta dezvoltarea fizică, emoțională și socială a celor mici.

Mulți părinți se confruntă cu dificultăți atunci când încearcă să reducă timpul petrecut de copii pe telefon sau tabletă.

În multe cazuri, ecranele sunt folosite pentru a-i ține ocupați pe cei mici în timpul meselor, al călătoriilor sau atunci când adulții au nevoie de câteva momente de liniște. Totuși, atunci când utilizarea dispozitivelor devine un obicei permanent, copilul poate ajunge să își piardă interesul pentru activitățile obișnuite, pentru joacă și chiar pentru interacțiunea cu familia.

Una dintre cele mai eficiente metode este stabilirea unor reguli clare privind utilizarea dispozitivelor electronice. Copiii au nevoie de limite bine definite pentru a înțelege când și cât timp pot folosi telefonul, tableta sau televizorul, potrivit specialiștilor.

Este important ca aceste reguli să fie aplicate consecvent. Dacă într-o zi copilul are voie o oră pe tabletă, iar în altă zi poate petrece trei sau patru ore în fața ecranului, acesta va avea dificultăți în a înțelege limitele impuse. Specialiștii recomandă ca programul să fie stabilit în funcție de vârstă și respectat de întreaga familie.

Potrivit specialiștilor, copiii învață în primul rând prin imitare. Dacă părinții petrec mult timp pe telefon, verifică permanent rețelele sociale sau stau cu televizorul pornit în permanență, copilul va considera acest comportament normal.

Astfel, reducerea timpului petrecut pe dispozitive ar trebui să fie o preocupare pentru întreaga familie, mai spun cei din domeniu. Momentele petrecute împreună fără telefoane, cum ar fi mesele în familie sau activitățile din weekend, îi transmit copilului că există și alte modalități de relaxare și distracție.

Copiii renunță mai ușor la ecrane atunci când au alternative interesante. Jocurile de construcție, desenul, pictura, modelajul sau activitățile practice pot capta atenția celor mici pentru perioade îndelungate.

De asemenea, lectura adaptată vârstei poate deveni o activitate atractivă dacă este introdusă treptat și într-un mod plăcut. Cititul împreună înainte de culcare poate transforma cartea într-o alternativă reală la telefon sau tabletă.

Activitățile desfășurate afară sunt printre cele mai eficiente metode de reducere a dependenței de ecrane. Joaca în parc, mersul cu bicicleta, rolele, plimbările sau sporturile de echipă îi ajută pe copii să consume energie și să își dezvolte abilitățile sociale.

În plus, timpul petrecut în natură contribuie la reducerea stresului și îmbunătățește concentrarea. Copiii care au activități regulate în aer liber tind să fie mai puțin atrași de dispozitivele electronice decât cei care își petrec majoritatea timpului în interior.