Cu mult înainte ca elicopterul prezidențial să apară pe cer, orașele vizitate de Nicolae Ceaușescu intrau într-o amplă acțiune de pregătire. Străzile erau curățate, fabricile erau făcute să arate impecabil, traseele erau stabilite cu precizie, iar oamenii erau mobilizați pentru a forma mulțimi care să-l întâmpine pe conducător.

La Bârlad, astfel de vizite au rămas în memoria localnicilor prin orele de așteptare, frigul îndurat de copii și repetițiile pentru cântece și lozinci. Totul era construit pentru câteva minute în care Ceaușescu trebuia să vadă o imagine a României creată de propaganda comunistă.

Nicolae Ceaușescu a ajuns în județul Vaslui de cel puțin șase ori, începând cu 1966 și continuând cu deplasări în 1970, 1973, 1975, 1982 și 1987. Vizitele au inclus fabrici, spitale, obiective agricole și mari adunări populare, potrivit cotidianului local Vremea Nouă.

Una dintre cele mai bine documentate deplasări a fost cea din septembrie 1982. La Bârlad, traseul prezidențial fusese transformat într-un adevărat decor. În Grădina Publică erau pregătite momente artistice, iar muncitori, elevi, cadre medicale și membri ai organizațiilor de tineret aveau roluri bine stabilite.

La sosirea lui Ceaușescu, oamenii trebuiau să aplaude și să continue până când coloana oficială dispărea. Potrivit mărturiilor locale, activiștii de partid urmăreau ritmul ovațiilor, iar participanților li se distribuiau flori, stegulețe și pancarte.

Pregătirile puteau începe cu ore sau chiar zile înainte. Foști angajați ai Fabricii de Rulmenți din Bârlad își amintesc că muncitorii primeau haine curate, iar fabrica trebuia să fie prezentată într-o stare perfectă. Persoanele care urmau să intre în contact direct cu liderul erau selectate atent.

Și copiii erau parte din acest spectacol. Un fost elev își amintea că pionierii fuseseră aduși încă de la ora cinci dimineața și ținuți ore întregi în așteptarea coloanei prezidențiale.

Într-un alt caz, o fetiță de șapte ani a fost trezită în jurul orei 4:30 pentru a-și pregăti uniforma, după care copiii au fost transportați și ținuți în frig până la momentul în care trebuiau să cânte pentru Ceaușescu.

Uneori, însă, întreaga pregătire devenea inutilă. Programul liderului se modifica, iar copiii sau muncitorii mobilizați pentru ore întregi nu mai ajungeau să-l vadă.

Aceste vizite nu urmăreau doar demonstrarea popularității conducătorului. Ele contribuiau la construirea unei realități controlate. Fabricile erau ordonate, traseele erau curățate, iar problemele erau ascunse sau prezentate într-o formă convenabilă.

Mecanismul funcționa în ambele direcții. Conducătorul cerea rezultate spectaculoase, directorii raportau îndeplinirea planurilor, activiștii confirmau succesul, iar propaganda transforma aceste rapoarte în dovezi ale eficienței regimului. În timp, oamenii din sistem aveau tot mai puține motive să-i transmită lui Ceaușescu veștile proaste.

În anii '80, această ruptură dintre imagine și realitate devenise tot mai evidentă. România plătea accelerat datoria externă, iar populația suporta restricții severe la alimente, energie, căldură și combustibil. Regimul știa amploarea sacrificiilor, însă ceea ce devenea tot mai greu de măsurat era nivelul nemulțumirii populației.

Vizitele oficiale ofereau exact opusul acestei realități: mulțimi entuziaste, fabrici productive și copii care zâmbeau și fluturau stegulețe.

Ironia supremă a acestui mecanism avea să apară în decembrie 1989. La 21 decembrie, la București, Ceaușescu a organizat un miting asemănător celor pe care le văzuse de nenumărate ori. Mulțimea trebuia să-l aclame și să condamne revolta de la Timișoara.

De această dată, însă, scenariul s-a rupt. Din mulțime au început să se audă huiduieli și strigăte. Transmis în direct la televiziune, momentul în care Ceaușescu pare surprins și derutat a devenit una dintre imaginile definitorii ale prăbușirii regimului.

Ani întregi, dictatorul fusese întâmpinat de mulțimi construite pentru a-l aclama. În acea zi, pentru prima dată, mulțimea nu a mai jucat rolul care îi fusese repartizat. Iar ceea ce se auzea în piață era, probabil, mult mai aproape de România reală decât tot ceea ce Ceaușescu văzuse în timpul vizitelor sale de lucru.