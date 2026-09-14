Ce face Nicușor Dan în Finlanda

Preşedintele României, Nicuşor Dan, participă luni la cea de-a doua zi a lucrărilor Summitului European pentru Arctica, programul său incluzând o vizită la o bază militară şi mai multe reuniuni dedicate securităţii şi rolului Uniunii Europene în regiunea arctică, potrivit Administrației Prezidențiale.

Șeful statului va vizita luni baza militară Lapland Air Wing, una dintre principalele facilităţi militare din nordul Finlandei, precum şi expoziţia „Arctic Opposites”.

Nicuşor Dan va participa apoi la sesiunea de lucru „Current Developments, Security and Future Outlook on the Arctic”, consacrată evoluţiilor recente din regiune, provocărilor de securitate şi perspectivelor privind viitorul Arcticii.

Discuţiile au loc într-un context geopolitic marcat de creşterea importanţei strategice a regiunii şi de preocupările europene privind securitatea şi apărarea.

Preşedintele României va lua parte şi la dejunul de lucru „The EU's Role and Actions in the Arctic”, unde participanţii urmează să discute despre implicarea Uniunii Europene în regiune şi despre modul în care statele europene pot răspunde noilor provocări strategice.

La finalul programului, Nicuşor Dan va susţine o conferinţă comună de presă alături de ceilalţi lideri participanţi la summit.

Preşedintele României a avut, duminică, în prima zi a reuniunii, o întâlnire cu cancelarul german Friedrich Merz. Cei doi au discutat despre situaţia de securitate de pe Flancul Estic al NATO, în contextul ameninţărilor generate de Rusia, precum şi despre perspectivele cooperării dintre România şi Germania în industria de apărare.

În aceeaşi zi, Nicuşor Dan a participat la cina de lucru oferită de premierul finlandez Petteri Orpo.

Participarea preşedintelui român la summitul dedicat Arcticii are loc într-un moment în care regiunea capătă o importanţă tot mai mare pentru securitatea europeană, în special prin prisma poziţiei strategice a statelor nordice şi a schimbărilor din mediul de securitate european.