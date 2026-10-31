Crocodilii au reușit să supraviețuiască evenimentului catastrofal de acum aproximativ 66 de milioane de ani, care a dus la dispariția dinozaurilor non-aviari, potrivit unui studiu al USL. În timp ce numeroase specii de animale și plante au dispărut în urma impactului asteroidului de la Chicxulub, strămoșii crocodilienilor moderni au trecut prin una dintre cele mai dificile perioade din istoria vieții pe Pământ.

Explicația nu ține de un singur avantaj biologic, ci de o combinație de caracteristici: metabolismul lent, capacitatea de a rezista perioade îndelungate fără hrană, stilul de viață semiacvatic și posibilitatea de a se adapta la ecosisteme afectate profund de schimbările climatice. Aceste trăsături le-au oferit crocodilienilor șanse mai mari de supraviețuire într-o lume în care lanțurile trofice fuseseră grav perturbate.

O cercetare publicată la 22 octombrie 2026 în revista științifică Science Advances aduce noi informații despre acest fenomen. Echipa coordonată de cercetători de la University College London (UCL) a analizat peste 7.000 de fosile și date referitoare la mai mult de 400 de specii actuale și dispărute de crocodilieni și rude ale acestora.

Cercetătorii au comparat informațiile fosile cu reconstituiri computerizate ale climei și geografiei Pământului din ultimii 245 de milioane de ani. Rezultatele sugerează că preferința pentru mediile calde a reprezentat unul dintre cele mai importante avantaje evolutive ale acestui grup.

Potrivit studiului, crocodilienii nu au încercat în mod constant să se adapteze la orice schimbare climatică. În schimb, de-a lungul evoluției lor, s-au deplasat în regiunile în care temperaturile rămâneau favorabile.

În perioadele foarte calde, rudele lor au ajuns inclusiv în Antarctica, în timp ce răcirea globală le-a determinat să se retragă treptat spre zonele tropicale.

Asteroidul care a lovit regiunea actualei peninsule Yucatán, în Mexic, în urmă cu aproximativ 66 de milioane de ani, a provocat schimbări dramatice la nivel planetar.

Praful, cenușa și particulele rezultate în urma impactului au ajuns în atmosferă, reducând cantitatea de lumină solară care ajungea la suprafața Pământului. Fotosinteza a fost afectată, vegetația a dispărut în numeroase regiuni, iar lanțurile trofice au fost grav perturbate.

În aceste condiții, supraviețuirea animalelor depindea în mare măsură de accesul la hrană și de capacitatea de a rezista schimbărilor de mediu.

Simulările climatice realizate de echipa UCL au arătat că regiunile tropicale și subtropicale din apropierea Ecuatorului ar fi putut păstra temperaturi potrivite pentru crocodilienii supraviețuitori.

Cercetătorii au analizat mai multe scenarii privind reducerea luminii solare. În simulările în care aceasta scădea cu 5% sau 10%, unele regiuni calde rămâneau favorabile. În schimb, o reducere de 15% ar fi eliminat aceste condiții, însă autorii precizează că un asemenea scenariu extrem este considerat puțin probabil.

Dr. Alfio Alessandro Chiarenza, autorul principal al cercetării, a explicat că asteroidul nu a făcut ca întreaga planetă să devină la fel de ostilă pentru toate grupurile de animale. Regiunile în care temperaturile au rămas favorabile ar fi putut funcționa ca refugii pentru populațiile de crocodilieni.

Un alt avantaj important a fost reprezentat de particularitățile fiziologice ale crocodilienilor.

Spre deosebire de mamifere și păsări, crocodilii sunt animale ectoterme. Temperatura corpului lor depinde în mare măsură de mediul exterior, iar organismul nu consumă aceeași cantitate de energie pentru menținerea unei temperaturi interne constante.

Prin urmare, necesarul lor energetic este relativ redus. Această caracteristică le permite să supraviețuiască perioade îndelungate fără hrană, un avantaj considerabil într-un ecosistem în care resursele alimentare devin brusc insuficiente.

În plus, stilul de viață semiacvatic le-a oferit acces la habitate diferite de cele terestre. Ecosistemele de apă dulce au fost, în ansamblu, mai puțin afectate de extincția de la sfârșitul Cretacicului decât numeroase ecosisteme marine și terestre.

Un studiu publicat în 2022 în revista Proceedings of the Royal Society B a analizat modul în care s-au modificat lanțurile trofice după această extincție. Rezultatele au indicat o reziliență importantă a comunităților de apă dulce și o creștere a rolului crocodilienilor în aceste ecosisteme.

Flexibilitatea alimentară reprezintă un alt factor luat în considerare de oamenii de știință.

Un studiu publicat în aprilie 2025 în revista Palaeontology, intitulat „For a while, crocodile: crocodylomorph resilience to mass extinctions”, a analizat diversitatea formelor craniului la crocodiliformii dispăruți și la speciile actuale.

Cercetătorii au identificat indicii că dieta variată a contribuit la rezistența acestui grup în perioadele de extincție în masă. În cazul crizei de la sfârșitul Cretacicului, crocodilienii semiacvatici cu alimentație generalistă au avut un avantaj.

Această adaptabilitate le-a permis să exploateze mai multe tipuri de resurse alimentare, în loc să depindă de o singură categorie de pradă.

Totuși, supraviețuirea nu a fost universală. Numeroase grupuri de crocodiliformi au dispărut, inclusiv unele forme marine. Linia evolutivă din care provin crocodilienii actuali a fost cea care a reușit să treacă peste această criză.

Deși sunt uneori numiți „fosile vii”, crocodilienii au o istorie evolutivă mult mai complexă decât sugerează aspectul lor actual.

Strămoșii și rudele lor îndepărtate aveau forme și dimensiuni foarte diferite. Unele specii erau prădători tereștri, altele erau erbivore, iar unele depășeau o tonă în greutate.

Un exemplu cunoscut este Sarcosuchus, un crocodiliform uriaș care putea ajunge la aproximativ 12 metri lungime. Existența unor asemenea animale arată cât de divers era acest grup în trecut.

Cercetarea coordonată de UCL arată că relația cu mediul climatic a rămas un element important de-a lungul evoluției lor, chiar dacă formele corporale și stilurile de viață s-au modificat considerabil.

Studiul are implicații și pentru conservarea speciilor actuale. Dacă deplasarea către habitate cu temperaturi potrivite a reprezentat o strategie importantă de supraviețuire în trecut, fragmentarea habitatelor poate deveni astăzi un obstacol major.

Drumurile, agricultura și extinderea orașelor limitează posibilitatea animalelor de a se deplasa către regiuni favorabile. În plus, schimbările climatice modifică treptat distribuția habitatelor potrivite.

Profesorul Philip Mannion, de la UCL Earth Sciences, atrage atenția asupra faptului că speciile actuale au nevoie de spațiu pentru a se deplasa pe măsură ce clima se schimbă.