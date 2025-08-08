EVZ Special Cum a transformat Mori coliva într-un brand care nu se dă bătut în fața birocrației







Podcastul „Picătura de Business” a adus în prim-plan provocările pe care le-a întâmpinat Ioana Mihai în procesul de construire a brandului Mori: Colive de Viață. În dialog cu Sorin Andreiana, fondatoarea a povestit despre dificultățile birocratice și deciziile strategice care au modelat această afacere originală.

Una dintre piedicile majore a fost respingerea înregistrării mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). „Mi s-a spus că brandul nu este suficient de original, pentru că «mori» și «colivă» sunt termeni folosiți frecvent și nu pot forma un brand distinctiv”, a explicat Ioana Mihai.

A urmat o discuție intensă de 20 de minute într-un hol îngust, între „viață și moarte”, cu reprezentanta OSIM, în care a încercat să explice unicitatea proiectului său și semnificațiile profunde ale brandului.

Ioana povestește: „Am stat 20 de minute pe un hol foarte strâmt, vorbind despre ce înseamnă viața și moartea, despre drepturile asupra unui nume și despre cum «memento mori» transmite un mesaj despre bucuria vieții, nu doar despre sfârșit.”

Discuția a fost presărată cu momente amuzante și ironice, dar și cu seriozitate: „Era o discuție foarte românească și birocratică în același timp. Mi s-a explicat că, dacă vreau, pot face contestație, iar dosarul va ajunge la o altă comisie, unde s-ar putea lua o decizie diferită.”

În ciuda blocajului birocratic, Ioana nu s-a oprit. „O să încerc direct la Oficiul European. Așa sper să obțin protecție la nivel internațional.”

Pentru promovare, Ioana s-a bazat pe testarea directă: „Am mers mai mult pe instinct decât pe analize. Am făcut degustări și am simțit entuziasmul oamenilor.” La evenimentele la care participă, ea vinde singură peste 200 de porții, ceea ce îi confirmă potențialul produsului.

Din punct de vedere al producției, Ioana a luat o decizie fermă: „Nu vreau să fac compromisuri și să adaug conservanți sau alte chimicale doar ca să am termen de valabilitate mare. Prefer să am o producție mică, dar calitate superioară.”

Această alegere îi asigură un produs autentic și gurmand, chiar dacă limitează volumul și extinderea rapidă.

Privind spre viitor, planurile includ extinderea rețelei prin francize și deschiderea unor Mori Store, care să fie spații nu doar comerciale, ci și culturale, dedicate promovării tradiției colivei.

„Vreau să creez un spațiu în care să se întâlnească toți «colivarii» din regiune, să schimbăm rețete și să celebrăm această moștenire culturală comună.”

Pentru Ioana Mihai, brandul este mult mai mult decât o afacere. „Coliva este un simbol al poporului nostru – râsul plânsului, această întâlnire între umor și întuneric, care ne definește.”

Afacerea ei reprezintă o misiune culturală, un mod de a reda colivei un loc demn în cultura gastronomică și în inimile românilor.

Pentru mai multe detalii și pentru a comanda produsele, vizitați moridepofta.ro.