EVZ Special

Cum a transformat Mori coliva într-un brand care nu se dă bătut în fața birocrației

Cum a transformat Mori coliva într-un brand care nu se dă bătut în fața birocrației
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Podcastul „Picătura de Business” a adus în prim-plan provocările pe care le-a întâmpinat Ioana Mihai în procesul de construire a brandului Mori: Colive de Viață. În dialog cu Sorin Andreiana, fondatoarea a povestit despre dificultățile birocratice și deciziile strategice care au modelat această afacere originală.

Provocările înregistrării mărcii la OSIM: un refuz neașteptat

Una dintre piedicile majore a fost respingerea înregistrării mărcii la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM). „Mi s-a spus că brandul nu este suficient de original, pentru că «mori» și «colivă» sunt termeni folosiți frecvent și nu pot forma un brand distinctiv”, a explicat Ioana Mihai.

A urmat o discuție intensă de 20 de minute într-un hol îngust, între „viață și moarte”, cu reprezentanta OSIM, în care a încercat să explice unicitatea proiectului său și semnificațiile profunde ale brandului.

George Simion, promovat de rețeaua „Șor” din Republica Moldova și Rusia. Arme și bani, găsite la percheziții
George Simion, promovat de rețeaua „Șor” din Republica Moldova și Rusia. Arme și bani, găsite la percheziții
Supraveghere totalitară și violare a corespondenței. UE vrea să ne citească toate mesajele
Supraveghere totalitară și violare a corespondenței. UE vrea să ne citească toate mesajele

Dialogul existențial de 20 de minute într-un hol de marmură

Ioana povestește: „Am stat 20 de minute pe un hol foarte strâmt, vorbind despre ce înseamnă viața și moartea, despre drepturile asupra unui nume și despre cum «memento mori» transmite un mesaj despre bucuria vieții, nu doar despre sfârșit.”

Discuția a fost presărată cu momente amuzante și ironice, dar și cu seriozitate: „Era o discuție foarte românească și birocratică în același timp. Mi s-a explicat că, dacă vreau, pot face contestație, iar dosarul va ajunge la o altă comisie, unde s-ar putea lua o decizie diferită.”

Strategia de promovare bazată pe testarea directă a pieței

În ciuda blocajului birocratic, Ioana nu s-a oprit. „O să încerc direct la Oficiul European. Așa sper să obțin protecție la nivel internațional.”

Pentru promovare, Ioana s-a bazat pe testarea directă: „Am mers mai mult pe instinct decât pe analize. Am făcut degustări și am simțit entuziasmul oamenilor.” La evenimentele la care participă, ea vinde singură peste 200 de porții, ceea ce îi confirmă potențialul produsului.

Calitatea versus producția industrială: decizia de a păstra naturaletea

Din punct de vedere al producției, Ioana a luat o decizie fermă: „Nu vreau să fac compromisuri și să adaug conservanți sau alte chimicale doar ca să am termen de valabilitate mare. Prefer să am o producție mică, dar calitate superioară.”

Această alegere îi asigură un produs autentic și gurmand, chiar dacă limitează volumul și extinderea rapidă.

Planuri de extindere prin francize și spații culturale Mori Store

Privind spre viitor, planurile includ extinderea rețelei prin francize și deschiderea unor Mori Store, care să fie spații nu doar comerciale, ci și culturale, dedicate promovării tradiției colivei.

„Vreau să creez un spațiu în care să se întâlnească toți «colivarii» din regiune, să schimbăm rețete și să celebrăm această moștenire culturală comună.”

Coliva, simbol al identității românești între umor și întuneric

Pentru Ioana Mihai, brandul este mult mai mult decât o afacere. „Coliva este un simbol al poporului nostru – râsul plânsului, această întâlnire între umor și întuneric, care ne definește.”

Afacerea ei reprezintă o misiune culturală, un mod de a reda colivei un loc demn în cultura gastronomică și în inimile românilor.

Pentru mai multe detalii și pentru a comanda produsele, vizitați moridepofta.ro.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:34 - Panică pe o plajă frecventată de români. Rechinii s-au apropiat de mal
13:21 - George Simion, promovat de rețeaua „Șor” din Republica Moldova și Rusia. Arme și bani, găsite la percheziții
13:19 - Uniunea Ziariştilor Profesionişti a emis Documentul de Poziție privind Libertatea Mass-Mediei (EFMA) în România
13:12 - Verificări ample la Metrorex: Control comun al Ministerului Transporturilor, ASFR și ITM București
13:03 - Structura anului școlar 2025-2026: Cursurile încep mai devreme. Module și vacanțe
12:58 - Mori: brandul care dă viață colivei cu sortimente creative și o viziune autentică

Proiecte speciale