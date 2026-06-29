Cum a acționat Siegfried Mureșan în dosarele penale Microsoft și EADS până i-au pus nemții frână, iar DNA a închis cazurile

Ancheta DNA pe contractul EADS (cu firmă franco-germană) a ținut treaz, mulți ani, interesul public prin numele grele din politica românească. Miniștri PSD, PDL și PNL erau urmăriți penali din anul 2014, acuzați de procurorii Laurei Codruța Kovesi că au luat mită. Evenimentul zilei a publicat multe articole, la fel cum au făcut-o și cei din presa fascinată de cătușele de la DNA. La acest moment, în multe redacții e liniște sau îi ridică în slăvi pe Mureșan și Blaga.

Anchetele privind EADS și Microsoft din Parchetele din Germania și România au făcut obiectul a numeroase investigații publicate de Evenimentul Zilei (evz.ro), vizând presupuse contracte ilegale și comisioane drept mită în valoare de sute de milioane de euro.

Dosarul EADS, cu inculpați în România și Germania pentru un contract comun

La DNA, în 2014, erau în lucru dosare care vizau patru contracte: două de licenţe de programe informatice Microsoft, Sistemul Integrat pentru Securizarea Frontierelor (EADS) şi derularea Sistemului Educaţional Informatizat (Siveco).

Contractul despre Securizarea Frontierelor (EADS) era sub anchetă și în Germania deoarece era încheiat între EADS Deutschland GmbH Germania și Ministerul de Interne din România. Perioada contractului: 2004-2010. Valoarea contractului: 734 de milioane de euro.

„Am semnat de curând un acord pentru înființarea unei echipe comune de anchetă cu Parchetul din Germania cu privire la această anchetă. Deci vom avea un schimb de informații și cu colegii din Germania”, a spus procurorul-șef al DNA, Laura Codruța Kovesi.

Foștii miniștri de Interne, vizați în dosar (citați și de G4Media.ro în 2018!), erau Marian Săniuță și Adriana Țicău din Guvernul PSD Năstase, Vasile Blaga din Guvernul Alianței DA Tăriceanu și Dan Nica (PSD).

Procurorii anti-corupție din cele două țări au investigat acest contract de securizare a frontierelor României încheiat cu compania germană EADS, din cauză că existau suspiciuni că ar fi implicat plata unor mite uriașe prin intermediul unor politicieni și oameni de afaceri. Procurorii DNA și cei din Germania au colaborat intens în acest caz, deși dosarul a fost clasat de DNA la sfârșitul lui 2018.

Cum a cerut Siegfried Mureșan capul unui PSD-ist, deși era anchetat și Blaga

Traian Băsescu se despărțise de PDL în 2013, iar în ianuarie 2014 a înființat PMP. Siegfried Mureșan, apropiat de fostul președinte, de Elena Udrea și alți politicieni din jurul lui Băsescu, s-a înscris în PMP și a candidat la alegerile europarlamentare din acel an.

PDL a fuzionat cu PNL în vara anului 2014, după alegerile europarlamentare din acel an. În toamnă izbucneau în presă dezvăluiri despre dosarele Microsoft și EADS, deschise de DNA. Nume grele de politicieni din PSD și noul PNL puse sub acuzare.

De la Bruxelles, tânărul și abia alesul europarlamentar Siegfried Mureșan ia atitudine împotriva pesedistului Dan Nica și cere Parlamentului European să-i ridice imunitatea, așa cum ceruse și DNA pentru dosarul Microsoft privind licențele școlare și pentru dosarul EADS cu securizarea frontierelor.

Mureșan primește răspuns după un an la solicitare, în septembrie 2015. A fost potolit repede să renunțe la agitat apele cu Nica, proabil și pentru că exista și în Germania o anchetă care viza afacerea germano-română EADS.

„În deschiderea sesiunii plenare a Parlamentului European, presedintele Schulz a informat ca ieri, 15 septembrie 2015, Comisia Juridica a PE si-a declinat competenta privind ridicarea imunitatii europarlamentarului Dan Nica, deoarece acesta nu fusese parlamentar european la momentul savarsirii faptelor pentru care DNA a cerut inceperea urmaririi penale. Acest raspuns va fi transmis autoritatilor romane.

A trecut aproape un an de zile de cand DNA a solicitat PE ridicarea imunitatii. Cam incet s-a miscat Parlamentul European in acest dosar”, a scris Siegfried Mureșan pe Facebook.

Mai târziu, oficial a aflat și el că procurorii greșiseră procedura, fiindcă începuseră urmărirea penală împotriva miniștrilor în dosarul Microsoft după ce faptele erau prescrise. Pentru dosarul EADS a fost mai simplu. S-a închis ancheta în Germania în 2016, s-a închis dosarul și la DNA.

Miniștrii români, din inculpați, nevinovați

În comunicatul oficial din 1 februarie 2018, DNA a anunțat clasarea dosarului Microsoft pentru foști miniștri, printre care și Dan Nica. Procurorii au calculat că răspunderea penală pentru faptele investigate (abuz în serviciu) se prescrisese încă din anul 2014, adică dinainte ca urmărirea penală să fie pornită efectiv împotriva lor.

Nemulțumit de această formă de închidere a dosarului, europarlamentarul Dan Nica a contestat în instanță decizia procurorilor. I-a fost respinsă solicitarea.

În 28 decembrie 2018, DNA a anunțat că a închis și dosarul EADS. Foștii miniștri de Interne, vizați în dosar, Marian Săniuță, Vasile Blaga și Dan Nica, dar și firmele care au oferit consultanță EADS au scăpat de răspunderea penală pentru corupție. Procurorii au constatat că „fapta nu este prevăzută de legea penală ori nu a fost săvârşită cu vinovăţia prevăzută de lege”, precum și că „nu există probe că o persoană a săvârşit infracţiunea”.

Dezvăluirea lui Traian Băsescu

În 2020, fostul președinte Traian Băsescu a rememorat ceea ce s-a întâmplat în dosarul EADS, în perioada în care Laura Codruța Kovesi se afla la conducerea Parchetului anticorupție.

„Doamna Kovesi a avut toate datele, inclusiv circulația banilor fraudați, cu conturi, de la cine către cine, de unde până unde, cum s-au plimbat banii. La scurt timp după ce a primit această informație, pe care am primit-o și eu, a ieșit la televiziuni și a spus că a deschis dosarul EADS.

Apoi, după o săptămână, a ieșit din nou și a mai spus o dată că îi face praf pe toți. După alte 2-3 luni, când a început să întrebe presa despre dosar, a spus că s-a închis dosarul”, a precizat Traian Băsescu.