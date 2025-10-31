Zeama de varză tulbure. Așa o limpezeau bunicile noastre

Zeama de varză este un ingredient tradițional al iernii, folosit atât ca aperitiv sănătos, cât și ca bază pentru ciorbe. Dar uneori, în timpul fermentației, lichidul poate deveni tulbure sau să prindă un gust mai puțin plăcut. Există însă o metodă simplă care poate remedia situația și care te va ajuta să păstrezi savoarea autentică a „băuturii” de sezon.

Pentru ca varza murată să iasă perfect, primul pas esențial este strecurarea lichidului, astfel încât să fie eliminate bucățile de varză și orice impurități. Specialiștii recomandă păstrarea vasului într-un loc răcoros și întunecos, ceea ce încetinește fermentația și previne tulburarea suplimentară a lichidului.

Unele gospodine adaugă și frunze de viță-de-vie, hrean sau mărar, ingrediente care favorizează sedimentarea particulelor și contribuie la claritatea sucului de varză.

O greșeală frecventă este folosirea sării iodate sau a sării de masă. Aceasta poate împiedica dezvoltarea bacteriilor benefice responsabile de fermentație, dar experții recomandă sarea grunjoasă.

Calitatea verzei este la fel de importantă. Capătanele trebuie să fie ferme, fără urme de mucegai, lovituri sau crăpături. Alegerea atentă a acestora previne tulburarea zeamăi. În mod ideal, varza ar trebui să aibă un diametru de aproximativ 20 de centimetri, frunze subțiri și să fie lipsită de dăunători.

Un butoi nespălat corespunzător poate duce la înmuierea verzei, apariția florii și tulburea zeamăi. O pregătire atentă și selectarea ingredientelor potrivite fac diferența între o varză murată reușită și una compromisă.

Pentru a pregăti un butoi pentru utilizare, curățarea corectă este esențială. Ai nevoie de apă caldă și detergent lichid de vase. În cazul în care butoiul este nou și emană un miros puternic de plastic, poți prepara o pastă din bicarbonat de sodiu și apă, pe care să o aplici pe interiorul recipientului, lăsând-o să acționeze aproximativ o oră.

După această etapă, interiorul butoiului trebuie frecat cu o perie, apoi clătit temeinic cu apă caldă. Pentru o curățare suplimentară, poți folosi și un burete cu puțin detergent lichid, urmat de o clătire riguroasă, pentru a te asigura că butoiul este complet curat și pregătit pentru utilizare.

Dacă zeama de varză pe care ai murat-o a devenit tulbure, nu e nevoie să disperi, există metode simple pentru a corecta situația. Primul pas este să verifici cantitatea de sare folosită: pentru un litru de apă se recomandă aproximativ 50 de grame de sare grunjoasă. Dacă ai pus mai puțin, completează până la doza corectă.

După ajustarea sării, este esențial să faci pritocirea, un procedeu prin care aerul este suflat cu o țeavă de plastic la fundul butoiului, pentru a dizolva sarea depusă. Această operațiune trebuie repetată la interval de trei zile, timp de aproximativ două săptămâni, pentru a preveni băloșirea.

O altă soluție naturală este folosirea rădăcinii de hrean, care are proprietăți antimicrobiene și ajută la limpezirea lichidului. La fel de eficiente sunt și câteva tulpini de țelină tăiate în bucăți mici.

Dacă vrei să experimentezi și alte variante, poți adăuga pastile de aspirină, boabe de muștar, boabe de piper, foi de dafin și tije de mărar uscat. Aceste ingrediente împiedică dezvoltarea bacteriilor și contribuie la menținerea clarității saramurii.

Nu în ultimul rând, temperatura la care păstrezi varza este crucială: mediul ideal este în jur de 10 grade Celsius, iar butoiul trebuie ferit de lumina directă a soarelui.

Dacă totuși zeama a prins un miros neplăcut, soluția este înlocuirea saramurii cu una proaspătă. Este indicat, de asemenea, să verificați și varza pentru a fi siguri că a rămas tare. Un alt aspect important, aveți grijă ca zeama din butoi să acopere bine verzele de la suprafață.