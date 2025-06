Social Cu cât au crescut prețurile în Grecia. La ce să vă așteptați în 2025







Pe site-urile destinate călătoriilor în Grecia au apărut și informații legat de costurile la cazare, dar și la mâncare. Diferențele de prețuri nu sunt foarte mari, iar turiștii aleg oricând această țară în defavoarea României.

Chiar dacă e mai scump în Grecia, rămâne destinația preferată

Forumurile de turiști sunt pline de informații legat de noile prețuri. Estimarea este că acestea au crescut cu 35% în ultimii 3 ani. ”Pentru cine merge pentru alte motive un 35-40% creștere per total în ultimii 2-3 ani nu cred că e o avere”, a precizat un turist. ”M-am cazat la un rb&b, am închiriat o masina de pe Atena și mi s-au părut preturi super mici comparativ cu Italia unde locuiesc!

Apa 50 de centesimi, suc 1,50/2,50. Cina de persoană ne-a ajuns undeva la 20 de euro cu porții super. Deci sincer am rămas surprinsă de generozitatea și amabilitatea grecilor, dar si prețurile mici! Am fost în România și pe 3 zile am plătit doar cazarea 1500 de lei +mâncarea și atracțiile am depășit mia de euro în 3/4 zile în 3.. La greci zbor/cazare/mâncare/închiriat mașină puțin peste mie aceleași 3 persoane...”, a explicat altcineva.

”Prețuri normale pentru oricine”

”Prețuri normale. Cine își permite să mănânce în oraș în România își permite și în afara țării în marea majoritate a destinațiilor”, a spus un alt turist. Legat de mâncare, prețurile la tevarnă, prețurile la salată încep de la 5 euro și pot ajunge la 14 euro, o salată de ton. Felurile principale vegetariene costă în jur de 8 euro porția.

Cele care au carne pornesc de la 8 euro porția și pot ajunge la 16 euro. În ceea ce privește deserturile acestea pleacă de la 7 euro și pot ajunge la 10 euro. Desigur că fiecare tavernă are prețuri diferite, dar cu 20-30 de euro ai asigurată cel puțin o masă, opinează turiștii. ”Prețuri normale, care s-au schimbat foarte puțin, în 10 ani. Nu ca în România, de la an la an, dublu”, a mai spus un alt turist.