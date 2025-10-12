Sport

Csaba Koves, legendarul scrimer maghiar, a murit la 58 de ani

Csaba Koves, legendarul scrimer maghiar, a murit la 58 de ani
Csaba Koves, fostul mare scrimer, a încetat din viață la vârsta de 58 de ani, după o lungă suferință cauzată de o boală gravă. Anunțul a fost făcut de Federația Maghiară de Scrimă.

A murit un campion

Koves a fost unul dintre cei mai valoroși scrimeri ai anilor ’90, cunoscut pentru performanțele sale remarcabile la nivel internațional. De-a lungul carierei, acesta a obținut două medalii de argint la Jocurile Olimpice și două titluri mondiale cu echipa Ungariei.

El a fost liderul echipei naționale din 1989 până în 2000, contribuind decisiv la succesul echipei pe plan internațional.

Un nume cu rezonanță în sport

La Jocurile Olimpice de la Barcelona (1992) și Atlanta (1996), Koves a cucerit medalii de argint ca membru al echipei maghiare. În 1991 și 1993, a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la Campionatele Mondiale, demonstrând calități excepționale în scrimă.

Cariera sa s-a încheiat după Jocurile Olimpice de la Sydney, când a decis să se retragă complet din competiții. Deși mulți l-au sfătuit să continue, hotărârea sa a rămas fermă. Până la îmbolnăvire, a păstrat legătura cu foștii săi colegi și prieteni din lumea scrimei.

A murit un celebru comentator sportiv

În urmă cu două zile, lumea sportului a fost zguduită de vestea tragică a morții lui Guillaume Di Grazia, unul dintre cei mai apreciați comentatori ai postului Eurosport. Jurnalistul francez, în vârstă de 52 de ani, a fost ucis de un taur în timpul unui festival local, la doar câteva zile după aniversarea sa.

Colegii săi de la TNT Sports au transmis un mesaj emoționant, menționând că Di Grazia a fost „un jurnalist unic, vizionar și pasionat, care a lăsat o amprentă durabilă asupra istoriei canalului”. Tragedia s-a petrecut în sudul Franței. În timpul evenimentului, Guillaume Di Grazia a fost lovit cu putere de unul dintre tauri, suferind răni grave care i-au fost fatale.

