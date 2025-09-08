International Criză de securitate la Bruxelles. Soldații, pregătiți să intervină







Soldații ar putea fi trimiși pe străzile din Bruxelles pentru a lupta împotriva valului de violență legat de droguri, a anunțat ministrul belgian al Securității și Afacerilor Interne, Bernard Quintin.

Planul, discutat de mai multe luni, se află în prezent în faza finală și ar putea fi pus în aplicare în scurt timp.

Oficialul a subliniat că „războiul contra criminalității din droguri” trebuie tratat ca o amenințare directă la adresa integrității teritoriale a țării.

Bernard Quintin, originar chiar din Bruxelles, a declarat într-un interviu acordat publicației De Standaard că situația din capitala belgiană este „catastrofală”.

El a explicat că rolul tradițional al armatei — apărarea frontierelor sau participarea la misiuni externe — trebuie extins și în interiorul țării, acolo unde crima organizată destabilizează comunități întregi.

Decizia de a implica soldați în patrularea orașului vine după ce procurorul Bruxelles-ului, Julien Moinil, a tras un semnal de alarmă în legătură cu violența în creștere.

Conform acestuia, în primele opt luni ale anului s-au înregistrat 57 de atacuri armate, dintre care 20 doar pe timpul verii. Procurorul însuși se află sub protecție, după amenințări directe din partea traficanților.

În pofida solicitării procurorului de a primi un buget suplimentar de 10 milioane de euro pentru măsuri urgente de securitate, autoritățile nu i-au alocat până acum resursele cerute.

În paralel, ministrul Justiției, Annelies Verlinden, a cerut un miliard de euro în plus pentru instituția pe care o conduce, în perspectiva negocierilor bugetare.

Conform planului lui Quintin, soldații vor patrula alături de polițiști în zone cheie, precum stațiile de metrou și cartiere problematice — de pildă Peterbos, în comuna Anderlecht.

Wist je dat maar liefst 10.000 kandidaat-militairen en 2.500 kandidaat-reservisten zich het afgelopen wervingsjaar (september 2024 - september 2025) aanmeldden bij Defensie? We wierven hiervan een recordaantal mensen aan. En we groeien verder. Het komende wervingsjaar willen… pic.twitter.com/TcGikUpxuo — Theo Francken (@FranckenTheo) September 8, 2025

Ministrul Apărării, Theo Francken, a confirmat pe rețeaua X că baza legală pentru acest demers este deja pregătită, iar documentul urmează să fie discutat în Consiliul de Miniștri.

„Capitala noastră este un dezastru din punct de vedere al securității. Trebuie să recâștigăm controlul”, a scris Francken.

Analizând consecințele mai ample, experții avertizează că trimiterea de soldați pe străzile Bruxelles-ului ar putea crea un precedent important în Europa de Vest.

În timp ce unii consideră măsura necesară pentru a reda încrederea populației, alții atrag atenția că aceasta arată neputința poliției locale și a administrației regionale, blocată politic de mai multe luni.

Planul guvernului face parte dintr-o strategie mai amplă pentru „marile orașe”, care vizează și zone precum Anvers, Liège, Charleroi, Mons sau Gent.

În același timp, dezbaterea subliniază tensiunile politice tot mai mari din capitală: liderul liberalilor francofoni, Georges-Louis Bouchez, a avertizat că Bruxelles ar putea ajunge inevitabil sub control direct al guvernului național.

Măsurile propuse ar putea contribui pe termen scurt la descurajarea grupărilor criminale, dar rămâne de văzut dacă ele vor rezolva cauzele profunde ale fenomenului.

O problemă imediată este lipsa resurselor pentru anchetele procurorilor și polițiștilor, fără de care traficanții continuă să acționeze cu o atitudine sfidătoare.

În lipsa unei strategii integrate, desfășurarea de soldați riscă să fie percepută ca o soluție temporară, mai degrabă simbolică.