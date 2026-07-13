Criza carburanților din Rusia ia amploare. Autoritățile din mai multe regiuni ale Rusiei au introdus măsuri pentru gestionarea deficitului de carburanți, pe fondul reducerii producției și al atacurilor ucrainene asupra infrastructurii petroliere. Potrivit publicației Kyiv Post, în regiunea Krasnodar, profesori au fost mobilizați pentru supravegherea cozilor de la benzinării, în timp ce alte zone au impus restricții la alimentare și pregătesc noi măsuri pentru limitarea efectelor crizei.

Autoritățile regionale din Rusia au început să adopte măsuri de urgență pentru a gestiona deficitul de carburanți, provocat de atacurile ucrainene asupra infrastructurii petroliere.

În regiunea Krasnodar, profesorii au fost trimiși la benzinării în timpul vacanței de vară pentru a supraveghea cozile și pentru a gestiona interacțiunile cu șoferii. Conform sursei citate, aceștia primesc drept recompensă doar ceai și cafea.

Departamentul local de educație a anunțat că participarea este voluntară și că solicitarea a fost adresată doar profesorilor bărbați, motivând că problemele generate de lipsa carburanților îi afectează în mod direct.

Cu toate acestea, potrivit unor plângeri publicate pe grupuri locale din rețelele sociale, și angajate au fost desemnate pentru aceste ture, unele dintre ele susținând că au fost amenințate cu concedierea dacă refuză. Acestea au atras atenția că nu sunt pregătite să gestioneze eventuale conflicte cu șoferii nemulțumiți de timpul mare de așteptare.

Măsuri similare au fost introduse și în regiunea Pskov, unde autoritățile au început să mobilizeze „voluntari” pentru supravegherea cozilor și pentru informarea șoferilor cu privire la limitele de alimentare impuse în benzinării.

Anunțurile de recrutare pentru aceste activități nu prevăd nicio formă de remunerație.

În paralel, autoritățile au extins la nivel național măsurile de raționalizare a carburanților. În Karelia, Mordovia și în regiunile Oriol, Nijni Novgorod, Lipețk, Pskov, Astrahan și Kirov, locuitorii au fost informați că alimentarea ar putea fi permisă doar în anumite zile, în funcție de ultima cifră a numărului de înmatriculare al autovehiculului, respectiv în zile pare sau impare.

În regiunea Irkuțk, administrația a propus introducerea unui sistem electronic de programare la benzinării pentru reducerea cozilor, iar la Perm a fost depusă o cerere către administrația locală pentru organizarea unui protest public împotriva penuriei de carburanți.

Măsurile adoptate de autoritățile regionale coincid cu diminuarea constantă a aprovizionării cu carburanți pe piața internă a Rusiei.

Potrivit unei evaluări publicate la începutul lunii iulie 2026 de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, atacurile sistematice asupra infrastructurii energetice ruse au scos din funcțiune 42,7% din capacitatea estimată de rafinare a petrolului.

Evaluarea militară ucraineană arată că, în luna precedentă, au fost lovite opt rafinării rusești, iar peste 60 de rezervoare de stocare au fost distruse sau grav avariate. Pierderile totale estimate pentru industria rusă de rafinare, începând din august 2025, se ridică la 13,5 miliarde de dolari.

Datele agenției Reuters indică faptul că producția totală de carburanți a Rusiei a fost cu 25% mai mică în iunie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut și se situează cu aproximativ 20% sub nivelul cererii interne.

Reducerea cu 43% a capacității de rafinare a determinat apariția unor penurii de carburanți în peste 50 de regiuni ale Rusiei. Relatări anterioare arătau că unele administrații locale au introdus sisteme de prioritizare la alimentare, oferind acces cu prioritate vehiculelor autorităților, angajaților statului și serviciilor de urgență.

În regiunea Irkuțk, guvernatorul Igor Kobzev declarase anterior stare de „alertă ridicată”, mobilizând poliția și unități ale Gărzii Naționale la benzinării pentru dirijarea traficului și pentru aplicarea interdicției privind alimentarea recipientelor externe cu combustibil.

Deficitul afectează și transportul de marfă. Companiile de logistică afirmă că întâmpină dificultăți în aprovizionarea cu motorină pe principalele rute de transport, ceea ce a redus distanța parcursă zilnic de camioane de la 600-700 de kilometri la aproximativ 500 de kilometri, din cauza timpului pierdut pentru alimentare. În consecință, costurile transportului de marfă au crescut.