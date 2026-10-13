Cristiano Ronaldo riscă o suspendare de până la trei luni după ce a părăsit cantonamentul naționalei Portugaliei în urma unui conflict cu selecționerul Jorge Jesus. Federația Portugheză de Fotbal (FPF) a deschis o procedură disciplinară împotriva căpitanului naționalei, iar sancțiunea finală ar putea fi redusă dacă va fi luată în calcul faptul că fotbalistul și-a recunoscut greșeala și și-a cerut scuze, relatează agenția EFE.

Comisia de anchetă disciplinară a FPF analizează cazul deschis la 10 octombrie. Procedura a fost declarată urgentă, iar Ronaldo a fost suspendat provizoriu până la soluționarea dosarului.

Articolul 160 din regulamentul disciplinar al federației portugheze prevede, pentru fotbaliștii profesioniști care încalcă regulile în această situație, o suspendare între una și șase luni și o amendă de cel puțin 510 euro.

Atacantul lui Al Nassr și-a recunoscut greșeala într-un comunicat transmis pe 6 octombrie și a acceptat posibilitatea unei sancțiuni. Această atitudine ar putea duce la reducerea limitei maxime a suspendării de la șase la trei luni.

„Nu sunt un jucător oarecare, sunt căpitanul echipei, iar acest lucru constituie o circumstanţă agravantă. Mi-am cerut deja scuze, dar ştiu că acţiunile trebuie să aibă consecinţe”, a transmis Cristiano Ronaldo.

Regulamentul Federației Portugheze de Fotbal prevede și suspendarea preventivă automată a unui jucător care părăsește lotul. În cazul lui Ronaldo, această măsură a început la 30 septembrie, iar perioada va fi scăzută din sancțiunea finală.

Dacă va primi pedeapsa minimă, fotbalistul ar putea reveni pentru meciurile din luna noiembrie. Decizia depinde însă de rezultatul procedurii disciplinare.

Cristiano Ronaldo, în vârstă de 41 de ani, a părăsit cantonamentul Portugaliei la 30 septembrie, după un conflict cu selecționerul Jorge Jesus.

Potrivit explicațiilor oferite de fotbalist, disputa a izbucnit după ce antrenorul i-a cerut să se încălzească timp de aproximativ 30 de minute, dar nu l-a introdus pe teren în partida cu Norvegia, disputată la Oslo pe 27 septembrie și câștigată de nordici cu 2-1.

Decizia de a părăsi lotul a dus la deschiderea procedurii disciplinare care este în prezent analizată de federația portugheză.