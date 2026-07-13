Antrenorul român Cristian Chivu a declarat că Inter Milano pornește în noul sezon cu aceeași ambiție de a lupta pentru trofee, subliniind că echipa nu se teme de niciun adversar, nici în Serie A, nici în competițiile europene.

Tehnicianul a făcut declarațiile luni, la prezentarea oficială înaintea reluării pregătirilor de la baza de la Appiano Gentile, unde a participat la o conferință de presă alături de președintele clubului, Beppe Marotta.

Antrenorul român a afirmat că succesul din sezonul precedent nu schimbă obiectivele echipei.

„Cel mai important lucru în acest moment este motivaţia, deoarece ambiţia şi ceea ce ne dorim să realizăm în continuare nu sunt niciodată suficiente. A fost un sezon reuşit, dar nu vrem să ne oprim aici”, a declarat Cristian Chivu.

Tehnicianul a mai spus că experiența acumulată îl ajută să privească noul sezon cu și mai multă responsabilitate: „Am deja 50 de meciuri la activ, nu mai sunt doar 13. Voi da totul, vrem să fim competitivi pe toate planurile şi avem ambiţia de a obţine rezultate şi mai bune decât sezonul trecut”.

Inter începe noua stagiune din postura de campioană a Italiei, iar Chivu nu și-a ascuns obiectivele. „Nu ne temem de nimeni”, a transmis antrenorul. El a adăugat că succesul din sezonul trecut nu oferă nicio garanție pentru viitor:„Nu am nimic de demonstrat, decât poate mie însumi. Am în continuare multe responsabilităţi, îndoieli şi datorii faţă de aceşti băieţi. Chiar dacă am câştigat două trofee sezonul trecut, o luăm mereu de la zero”.

Cristian Chivu a vorbit și despre schimbările din lot, după plecarea unor jucători cu experiență precum Yann Sommer, Stefan de Vrij, Francesco Acerbi și Denzel Dumfries.

„Am pierdut jucători care au scris istorie aici şi vrem să le mulţumim. Avem un mix de tinereţe şi experienţă, iar lotul nostru este competitiv. Vrem să dăm dovadă de intensitate şi curaj, fără să ne plângem”, a spus antrenorul.

Inter a cucerit titlul și Cupa Italiei în sezonul trecut, însă parcursul european s-a încheiat în play-off-ul pentru optimile Ligii Campionilor.

Chivu consideră că eliminarea trebuie privită ca o experiență din care echipa are de învățat: „Nu poţi avea totul în viaţă. Noi am greşit în două meciuri, dar reţin aspectele pozitive ale acestei experienţe. Mi-aş dori să dăm dovadă de mai mult curaj, să fim mai hotărâţi şi să luptăm pentru victorie, fără să ne culcăm pe o ureche. Nu mă gândesc la ce am câştigat, ci la ce trebuie să facem”.

Tehnicianul român a oferit și un indiciu privind planurile tactice pentru noul sezon, dezvăluind că ia în calcul o schimbare de post pentru Andy Diouf: „Am o idee trăsnită: să-l folosesc pe Andy Diouf ca fundaş lateral ofensiv. Îmi place în acest rol. Are caracteristici care ne lipsesc”, a explicat Cristian Chivu.

De asemenea, antrenorul a precizat că Benjamin Pavard, revenit după împrumutul la Olympique Marseille, va fi evaluat în perioada de pregătire înainte ca stafful tehnic să ia o decizie privind viitorul său la Inter.