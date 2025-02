Politica Crin Antonescu respinge acuzațiile lui Sorin Constantinescu







Crin Antonescu a răspuns comentariilor făcute de Sorin Constantinescu, cunoscut și sub denumirea de „Regele cazinourilor”, care a afirmat că liberalul juca poker la mese private și că are datorii în mai multe locuri.

Crin Antonescu nu-l cunoaște pe Regele Cazinourilor

Crin Antonescu a explicat că niciodată nu a intrat într-un cazino sau într-o casă privată de jocuri de noroc. Mai mult, candidatul coaliției la alegerile prezidențiale a afirmat că nici măcar nu-l cunoaște pe Sorin Constantinescu.

„Nu l-am întâlnit niciodată pe acest individ, nu îl cunosc. Nu am intrat niciodată într-un cazino, într-o casă privată de jocuri, nici nu știam că există, nu am avut niciodată o datorie la nimeni de pe urma unui joc de noroc. Nu am nici o legătură cu fabulațiile acestui individ și, chiar dacă traversăm o perioadă electorală, cred că minciuna și mizeriile trebuie să aibă o limită”, a explicat Crin Antonescu.

Liberalul a mai subliniat: „Este inadmisibil ca asemenea afirmații calomnioase să fie rostite într-un context în care toți ar trebui să ne concentrăm pe subiectele importante ale campaniei”.

Sorin Constantinescu: A juca mai mult pe mese private

Sorin Constantinescu a declarat că Antonescu juca poker la mese private și că ar fi pierdut mulți bani. Regele cazinourilor mai afirma că liberalul ar avea datorii peste tot.

„Crin Antonescu juca mai mult pe mese private. Sunt o grămadă de jocuri private prin vile, prin de astea, sunt tot felul de politicieni, de oameni de stat, de polițiști care nu vor să fie văzuți prin cazinouri și atunci organizează ei mese. Ce e nasol cu Crin... el credea că știe să joace și am înțeles că are datorii pe la tot orașul. Noi avem o vorbă cu pokerul: dacă sunt șapte jucători la masă și în jumătate de oră nu-ți dai seama care e fraierul de la masă, înseamnă că tu ești”, a povestit Sorin Constantinescu.

Sorin Constantinescu este audiat în dosarul referitor la sponsorizările controversate ale lui Călin Georgescu. De asemenea, Constantinescu este de aproape 30 de ani în industria jocurilor de noroc. În 2007, a fondat Gaming Consulting, o firmă specializată în consultanță pentru acest domeniu, iar în 2011 a preluat funcția de director general al PokerFest România, organizator al festivalurilor de poker din Europa de Est, scrie capital.ro.