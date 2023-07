„Regele cazinourilor”, Sorin Constantinescu, despre „împătimiții” jocurilor de noroc Gigi Becali și Victor Pițurcă

Sorin Constantinescu, unul dintre cei mai vechi specialiști în jocuri de noroc din România și afacerist, are realmente o poveste de viaţă ruptă dintr-un scenariu de film. Acesta a recunoscut că din copilărie a fost împătimit al jocurilor de noroc şi imediat după Revoluție a avut șansa de face bani.

Originar de lângă Ineu, 63 de kilometri de Arad, Sorin Constantinescu şi-a investit primii bani câştigaţi în două aparate de jocuri, iar după un an avea deja 100. Și peste 30.000 de dolari câștigați lunar.

Cum şi-a dat seama că ar putea face bani din jocurile de noroc

Sorin Constantinescu a mai sus că nu a avut o educație financiară, din acest motiv cum au venit, banii s-au şi dus, dar a avut puterea să rezistate în domeniul jocurilor de noroc zeci de ani, fiind în acest moment unul dintre cei mai mari experți din România în domeniu.

,,Cel mai mult viața m-a învățat și am ajuns dintr-o conjunctură după revoluție în domeniul acest al jocurilor de noroc. Eram la Timișoara și am terminat facultatea chiar atunci după revoluție în ’90, nu aveam de muncă și dintr-o întâmplare am fost angajat la un bar care adusese două păcănele de la sârbi și acolo mi-am dat seama că este un potențial de afacere foarte mare.

Mie întotdeauna mi-a plăcut să fac afaceri, am ajuns dintr-o greșeală la Facultate de Politehnică, pentru că mie mi-a plăcut comerțul și am făcut bani de când eram mic, chiar și în facultate m-am ținut cu sârbii, cu blugii, cu Vegeta, deci tot timpul mi-a plăcut să fac comerț, chiar din timpul revoluție, neștiind că vine revoluția și că avem posibilități nelimitate după revoluție, nu mă vedeam inginer pe un șantier, pentru că știam că nu-mi place meseria. De aceea îi învăț și pe amicii mei care au copii la școală și le-am zis așa: “lăsații pe oameni să facă ce vor ei, lăsați copii să facă ce le place în viață, pentru că dacă nu faci ce îți place vei fi un submediocru la locul de muncă”, a declarat regele jocurilor de noroc.

Ce spune Sorin Constantinescu despre Gigi Becali

Cazinourile sunt magnet pentru patronii din fotbal deoarece sunt acel gen de oameni care doresc să epateze şi să arate cât de bogaţi sunt, a povestit Sorin Constantinescu.

„Erau genul de oameni care voiau să epateze şi să arate câţi bani au. Fotbalul nu este o afacere. Cam toţi au adus bani de acasă. Cred că Gigi Becali este singurul om care a reuşit să facă bani din fotbal. Tot respectul. Gigi Becali n-a mai jucat la cazinou de când a avut problema cu băieţii ăia băgaţi în portbagaj.

A avut o revelaţie, s-a apropiat de Dumnezeu şi de atunci nu a mai intrat nici măcar să se uite. Nu au fost incidente cu Gigi Becali. Doar cel de la Casa Vernescu despre care s-a scris. Când a spart un geam odată, dar a făcut-o intenţionat. Voia să nu îl mai lase să intre în cazinou. El era conştient că îşi pierde banii aiurea şi voia să stopeze chestia asta, dar nu se putea abţine”, a mai declarat el.

Victor Piţurcă este priceput la poker. Şi l-a moştenit Alex, fiul lui. Joacă foarte bine

Despre Victor Piţurcă supune că are un renume în domeniu şi că ar fi unul dintre cei mai buni jucători de poker, fiind moştenit de Alex, fiul său.

„Victor Piţurcă a fost de multe ori la mine în cazinou. L-am văzut doar la poker. Nu l-am văzut să joace la ruletă, la blackjack sau altele. Este priceput la poker. Şi l-a moştenit Alex, fiul lui. Joacă foarte bine. A câştigat turnee multe, a ajuns la mese finale. E bun”, a mai relatat Sorin Constantinescu.

Şi fotbaliştii erau tentaţi de cazinouri, iar de multe ori patronii din fotbal îl rugau pe Sorin Constantinescu să le interzică accesul pentru că aveau a doua zi meci:

„O grămadă de fotbalişti erau. Ne rugau patronii să nu îi mai lăsăm. Veneau la 3 dimineaţa în cazinou şi a doua zi aveau meci de fotbal. Tot lipsa de educaţie. Uite, fotbalişti de genul lui Mutu, Răducioiu. Succesul le-a luat capul. Mutu putea ajunge ca Maradona dacă îşi vedea de treaba lui şi nu intra în anturaje cu droguri şi altele. Era top la ce talent a avut. Sunt la fel şi tineri jucători de acum”, a declarat regele cazinourilor, potrivit Fanatik.