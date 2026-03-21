Creierul ar putea folosi o cale secretă pentru a genera conștiința, sugerează oamenii de știință

Un nou studiu explorează ipoteza că biocâmpul creierului, mediat de biofotoni, ar putea constitui o cale necunoscută de comunicare neuronală, oferind indicii asupra originii conștiinței, relatează popularmechanics.com.

Creierul uman a fost studiat timp de peste un secol, iar cercetătorii știu că neuronii comunică prin impulsuri electrice și neurotransmițători chimici. Totuși, o nouă cercetare sugerează că ar putea exista o a treia cale de transmitere a informației. Aceasta ar implica un câmp electromagnetic generat de neuroni, cunoscut sub numele de biocâmp, și emisii de lumină extrem de slabă, numite biofotoni.

Autorii studiului, Pavel Pospíšil și Ankush Prasad de la Universitatea Palacký din Republica Cehă, au analizat mai bine de un deceniu acest fenomen. Ei subliniază că biofotonii sunt produși de activitatea metabolică a țesutului nervos și că, teoretic, ar putea media interacțiuni între neuroni la viteza luminii. „Proprietăți cuantice specifice ale fotonilor, precum suprapunerea, coerența și încurcarea, ar putea oferi o bază fizică pentru comunicarea mediată de biofotoni”, notează autorii.

Deși ideea nu este complet nouă, studiul extinde discuția prin prisma fizicii cuantice. Deoarece biofotonii sunt lumină emisă biologic, ar putea teoretic să aibă aceleași proprietăți cuantice ca fotonii obișnuiți. Într-un scenariu ideal, informația ar fi codificată în starea cuantică a biofotonului, ar traversa creierul și ar fi decodificată de neuron.

Problema majoră este coerența cuantică. În laborator, aceasta este menținută de obicei aproape de zero absolut pentru a evita zgomotul termic. Creierul, însă, funcționează la temperaturi apropiate de 37°C și este plin de zgomot chimic și structural. Totuși, autorii menționează că „studiile experimentale au arătat că perechile de fotoni încurcați polarizați pot păstra corelațiile cuantice după transmiterea prin felii subțiri de țesut cerebral de până la 400 μm grosime”, deși efectele cuantice rămân probabil limitate la distanțe foarte scurte.

Cercetările asupra biocâmpului și biofotonilor vin în contextul așa-numitei probleme dificile a conștiinței. Neuroștiința explică în detaliu cum impulsurile electrice și semnalele chimice permit creierului să funcționeze și să reacționeze la mediu, dar nu poate explica experiența subiectivă a conștiinței. Pospíšil și Prasad afirmă că integrarea conceptelor de fizică cuantică în neuroștiință poate părea speculativă, dar ar putea completa înțelegerea limitată oferită doar de studiul neuronilor.

Autorii propun utilizarea tehnologiilor avansate de detectare a fotonilor, cum ar fi tuburile fotomultiplicatoare sau camerele cu dispozitive cuplate de sarcină, pentru a observa mai precis emisia de biofotoni. În combinație cu metode biofizice și modele computaționale, cercetarea ar putea identifica condițiile în care aceste emisii ar influența activitatea neuronală. „În ciuda naturii speculative a acestor mecanisme, cercetările viitoare ar trebui să treacă dincolo de observațiile pur corelative, identificând condițiile în care emisia de biofotoni ar putea influența în mod semnificativ activitatea neuronală”, notează autorii.

Deși ipoteza rămâne speculativă, studiul deschide o nouă direcție în explorarea mecanismelor posibile ale conștiinței și a modului în care creierul ar putea folosi lumina pentru a comunica.