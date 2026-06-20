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Cozi uriașe pentru o singură fotografie. Imaginile au stârnit un val de reacții pe internet

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Cozi uriașe pentru o singură fotografie. Imaginile au stârnit un val de reacții pe internetSantorini. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Zeci de turiști au fost surprinși stând la coadă pe străzile din Oia, una dintre cele mai cunoscute localități de pe insula Santorini, pentru a face aceeași fotografie într-un punct de observație celebru.

Imaginile, publicate recent pe platforma X de o creatoare de conținut, au generat numeroase reacții și au reaprins dezbaterea despre impactul rețelelor sociale asupra turismului.

Fotografiile arată o coadă care se întinde pe mai multe colțuri de stradă către o platformă de observare cu vedere la Marea Egee. Locul oferă o panoramă asupra bisericilor ortodoxe cu cupole albastre, unul dintre simbolurile vizuale ale Santorini și unul dintre cele mai fotografiate peisaje din Grecia.

De ce așteaptă turiștii la coadă în Oia

Oia este situată în nordul insulei Santorini, în sudul Mării Egee, la aproximativ 190 de kilometri de continentul grecesc. De-a lungul anilor, localitatea a devenit una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, în mare parte datorită imaginilor distribuite pe rețelele sociale.

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Punctul de observație surprins în imaginile virale oferă una dintre cele mai cunoscute perspective asupra insulei. Turiștii așteaptă pentru a realiza fotografii care includ marea, clădirile albe și bisericile cu domuri albastre, elemente care au devenit reprezentative pentru Santorini.

Reacții după publicarea imaginilor

Creatoarea de conținut care a distribuit imaginile a criticat fenomenul în descrierea postării. Ea a comparat situația cu o coadă la toaletele unui concert, sugerând că oamenii petrec mult timp așteptând pentru a obține aceeași fotografie.

Postarea a atras numeroase comentarii din partea utilizatorilor. Unii au susținut că Oia este supraevaluată în raport cu experiența oferită și că alte zone ale insulei sunt mai autentice și mai puțin aglomerate.

Alți utilizatori au afirmat că mulți vizitatori nu mai călătoresc pentru a descoperi locurile în sine, ci pentru a obține imagini destinate rețelelor sociale. De asemenea, au existat critici privind transformarea unor restaurante și afaceri locale în spații concepute în principal pentru fotografii.

Santorini se confruntă cu presiunea turismului de masă

Santorini se numără printre cele mai vizitate destinații turistice din Grecia, atrăgând anual milioane de turiști. Popularitatea crescută a insulei a adus beneficii economice importante, însă a generat și provocări legate de aglomerație, infrastructură și gestionarea fluxului de vizitatori.

Fenomenul surprins în Oia reflectă o tendință observată și în alte destinații turistice celebre din lume, unde anumite puncte considerate „instagramabile” atrag volume foarte mari de turiști într-un spațiu restrâns.

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