Covor roșu la intrarea în localități. Ce vrea să facă CNAIR

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a amenajat zece zone cu covor rutier roșu la intrarea și ieșirea din cinci localități din vestul României, într-un proiect finanțat prin PNRR care urmărește calmarea traficului și reducerea vitezei înainte de traversarea zonelor locuite.

Noile amenajări au fost realizate pe drumuri naționale din județele Arad, Hunedoara și Caraș-Severin, în zona administrată de DRDP Timișoara.

Măsura este importantă pentru că intrarea în localitate este una dintre zonele în care șoferii trebuie să își adapteze rapid viteza la noile condiții de circulație.

CNAIR a amplasat cele zece zone în cinci localități din vestul țării.

Este vorba despre:

Lipova, pe DN 7, în județul Arad;

Mintia, pe DN 7, în județul Hunedoara;

Bănița, pe DN 66, în județul Hunedoara;

Bocșa, pe DN 58B, în județul Caraș-Severin;

Berzovia, pe DN 58B, în județul Caraș-Severin.

Amenajările sunt amplasate atât la intrarea, cât și la ieșirea din localități.

Covorul rutier roșu are rolul de a transmite un semnal vizual puternic șoferilor care se apropie de o localitate.

Schimbarea culorii carosabilului urmărește să atragă atenția asupra faptului că urmează o zonă în care viteza trebuie redusă și adaptată condițiilor de trafic.

Sistemul este completat de panouri electronice care afișează viteza reală cu care circulă fiecare vehicul.

Verde pentru viteza corectă, roșu pentru depășirea limitei Afișajele electronice oferă șoferilor un feedback imediat.

Culoarea verde apare atunci când viteza este adaptată zonei, în timp ce culoarea roșie semnalează depășirea limitei de viteză.

Prin combinarea covorului rutier colorat cu afișajele electronice, CNAIR urmărește ca șoferii să observe mai devreme apropierea de localitate și să reducă viteza înainte de a intra în zona locuită.

Amenajările fac parte dintr-un proiect derulat la nivel național de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Proiectul beneficiază de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar obiectivul declarat este creșterea atenției participanților la trafic și calmarea circulației în zonele de intrare în localități.

Noile zone amenajate în vestul țării reprezintă una dintre soluțiile prin care administratorul drumurilor naționale încearcă să îi determine pe șoferi să reducă viteza înainte de a ajunge în zonele cu locuințe, pietoni și trafic local.