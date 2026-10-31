Copil de un an, lovit cu cuțitul de unul de 3 ani, în Dâmbovița

Un copil în vârstă de un an din comuna Mănești, județul Dâmbovița, are nevoie de o intervenție chirurgicală după ce a fost lovit în zona capului cu un cuțit de o rudă în vârstă de trei ani, potrivit publicației locale Glasul Dâmboviței.

Cei doi copii se aflau în grija unei tinere în vârstă de doar 15 ani.

Incidentul s-a petrecut vineri după-amiază, iar polițiștii au fost alertați în jurul orei 13:05, printr-un apel la numărul de urgență 112. Sesizarea anunța că un copil de un an ar fi fost agresat cu un cuțit de către un alt minor, în vârstă de trei ani.

Polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Dragomirești au început verificările și au stabilit că cei doi copii se aflau într-o locuință din comuna Mănești, sub supravegherea unei adolescente de 15 ani, sora copilului de trei ani.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, incidentul s-ar fi produs pe fondul neatenției tinerei care avea grijă de cei doi copii mici.

„Din verificările efectuate, polițiștii au constatat faptul că minorii s-ar fi aflat în grija unei tinere, de 15 ani (sora minorului de 3 ani), într-o locuință din comuna Mănești, iar pe fondul neatenției acesteia, minorul de 3 ani ar fi agresat fizic minorul de 1 an”, au transmis reprezentanții Poliției.

Copilul de un an a fost lovit în zona capului. Deși leziunea necesită o intervenție chirurgicală, viața micuțului nu este în pericol, potrivit unor surse judiciare.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență domestică, având în vedere relația de rudenie dintre cei doi copii. Potrivit autorităților, minorul de trei ani este unchiul copilului de un an.

După producerea incidentului, Poliția a sesizat Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, pentru ca instituția să fie informată despre situația celor doi bebeluși.