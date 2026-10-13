Bogdan Peșchir, cunoscut drept „Regele TikTok-ului”, ar fi pus la punct un mecanism de promovare a lui Călin Georgescu în campania prezidențială din 2024, prin cadouri virtuale și transferuri de criptomonede, susțin procurorii. Potrivit anchetatorilor, sumele oferite în perioada electorală vizată de acuzație au depășit 290.000 de dolari. Peșchir a recunoscut că a făcut donații pe platformă, însă a afirmat că nu a condiționat ajutorul financiar de opțiunea politică a beneficiarilor.

Conform referatului de arestare, în perioada 13 octombrie – 27 noiembrie 2024, Peșchir ar fi oferit foloase în valoare totală de 290.225,90 de dolari, cu scopul de a-i determina pe alegători să voteze cu Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale.

Procurorii au identificat 868 de cadouri virtuale trimise de pe contul TikTok „bogpr” către 105 utilizatori, în valoare de 251.065,11 dolari. La această sumă se adaugă transferuri de criptomonede de 39.160,79 de dolari, despre care anchetatorii susțin că au ajuns la beneficiarii reali ai operațiunilor.

Bogdan Peșchir este acuzat de coruperea alegătorilor în formă continuată. Infracțiunea presupune oferirea de bani, bunuri sau alte foloase pentru a determina o persoană să voteze cu un anumit candidat.

În fața anchetatorilor, Peșchir a admis că a trimis cadouri virtuale în perioada campaniei electorale, dar a susținut că nu le-a cerut beneficiarilor să voteze cu un anumit candidat și nici nu a condiționat ajutorul financiar de preferințele lor politice.

Acesta a declarat că făcea donații pe TikTok de aproximativ doi ani, atât pentru creatorii de conținut, cât și pentru persoane care aveau nevoie de sprijin. În noiembrie 2024, ajunsese la cel mai înalt nivel de donator al platformei, motiv pentru care a fost numit „regele TikTok-ului”.

Peșchir a mai afirmat că nu îl cunoaște personal pe Călin Georgescu și că nu a avut discuții directe cu acesta. Potrivit declarației sale, l-a descoperit pe internet și a început să îl susțină public prin comentarii, aprecieri și redistribuirea videoclipurilor.

În privința unor transferuri de criptomonede, acesta a invocat motive personale sau comerciale. Sumele trimise către Virgil-Alexandru Zidaru ar fi reprezentat, potrivit explicațiilor sale, un ajutor pentru cumpărarea unui imobil și un avans pentru o posibilă colaborare în domeniul mass-media.

Anchetatorii susțin însă că nu au identificat documente care să confirme existența colaborării invocate.

Explicațiile oferite de Peșchir ar fi contrazise de anumite conversații purtate cu alte persoane, potrivit procurorilor. În documentele anchetei sunt menționate mesaje în care acesta ar fi discutat despre implicarea sa în promovarea candidatului independent.

Printre exprimările citate de anchetatori se numără „sunt pe campanie mode”, „Și eu fac campanie acu pt el” și „Îți dau spam cu propagandă până te conving”.

Procurorii consideră că aceste mesaje, analizate împreună cu valoarea cadourilor și profilul persoanelor care le-au primit, ar indica o implicare activă în promovarea lui Călin Georgescu.

Un alt element invocat în dosar este folosirea termenului „investiție” pentru a descrie banii alocați. Într-o conversație menționată de anchetatori, Peșchir ar fi estimat că totalul cheltuielilor sale s-ar fi apropiat de 800.000 de euro sau chiar de un milion de euro, afirmând că nu dorește să verifice suma exactă.

Procurorii mai arată că Bogdan Peșchir ar fi căutat pe internet expresii precum „mită electorală” și „Legea 334/2006”, care reglementează finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

În opinia anchetatorilor, aceste căutări ar putea indica faptul că acesta era conștient de posibilele implicații juridice ale activităților sale.

Peșchir a susținut, în schimb, că s-a documentat pentru a se asigura că nu încalcă legea.

Datele transmise de TikTok anchetatorilor arată că, între 3 ianuarie și 27 noiembrie 2024, contul „bogpr” ar fi trimis 2.523 de cadouri virtuale către 232 de utilizatori. Valoarea totală a acestora ar fi ajuns la 577.567,98 de dolari.

Procurorii au delimitat însă perioada electorală pentru care formulează acuzația de corupere a alegătorilor: 13 octombrie – 27 noiembrie 2024. Pentru acest interval, anchetatorii au identificat 868 de cadouri, în valoare de 251.065,11 dolari, trimise către 105 utilizatori.

Potrivit documentului, mecanismul ar fi presupus identificarea unor creatori de conținut cu audiențe importante, urmată de oferirea unor cadouri virtuale sau a altor avantaje financiare. Scopul ar fi fost amplificarea mesajelor de susținere pentru Călin Georgescu și transmiterea acestora către un public cât mai larg.

Procurorii susțin că beneficiarii nu ar fi fost selectați întâmplător, ci în funcție de notorietatea lor și de capacitatea de a influența utilizatorii platformei. Anchetatorii fac referire și la conversații în care unele persoane s-ar fi oferit să convingă alți alegători să voteze cu Georgescu, în speranța obținerii unor avantaje financiare.

În motivarea acuzației, anchetatorii arată că, pentru existența infracțiunii de corupere a alegătorilor, nu este necesar să se demonstreze că persoanele care au primit foloase au votat efectiv cu acel candidat.

Potrivit interpretării procurorilor, este suficient ca banii, bunurile sau avantajele să fi fost oferite cu scopul de a determina alegătorii să voteze cu o anumită persoană.

Anchetatorii mai susțin că intenția nu trebuia exprimată neapărat printr-o solicitare directă de tipul „votează cu Călin Georgescu”. Aceasta ar putea fi dedusă, în opinia lor, din ansamblul conversațiilor, activitatea de promovare online și momentul în care au fost trimise cadourile.

Procurorii consideră că operațiunile ar fi reprezentat un mecanism paralel de finanțare a promovării electorale, în afara cadrului oficial al campaniei. În susținerea acestei ipoteze, ei invocă valoarea sumelor, frecvența transferurilor și implicarea unor persoane cu audiențe importante pe rețelele sociale.