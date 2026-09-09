Contractul privind gazele care vor fi extrase din Marea Neagră a fost unul dintre subiectele abordate de jurnalista Doina Gradea și Silviu Predoiu, fost șef al SIE, în podcastul EVZ moderat de jurnalistul Mirel Curea. Discuția a pornit de la informațiile potrivit cărora România ar urma să cumpere, pentru o perioadă de șapte ani, gazele de la OMV.

Mirel Curea a adus în discuție informațiile primite de la Victor Ponta și a pus sub semnul întrebării modul în care proiectul ar fi trecut prin Parlament.

„Am auzit ieri de la Victor Ponta, e parlamentar, știe ce se întâmplă prin Parlament, că ar fi trecut cu viteza luminii prin parlament un proiect de lege, un contract prin care s-au cumpărat gaze, gaze care vor fi extrase din Marea Neagră, pe șapte ani de la OMV. OMV a avut un partener român și cumpărăm pe șapte ani de la OMV. Ce se întâmplă în Parlament?”, a spus Mirel Curea.

Jurnalistul a continuat întrebând de ce gazele nu ar fi cumpărate de la partea românească implicată în exploatare.

„De ce n-am cumpărat de la români?”, a afirmat Mirel Curea.

Silviu Predoiu a pus situația în legătură cu modul în care parlamentarii își exercită atribuțiile.

„Parlamentul nostru este o imagine a societății. Cine a ajuns în Parlament?”, a declarat Silviu Predoiu.

În opinia sa, deciziile importante sunt influențate de negocierile dintre liderii politici, iar proiectele nu sunt întotdeauna analizate suficient de parlamentari.

„Liderii partidului stabilesc împreună în negocieri ce trebuie făcut și după aia se uită. Credeți că citește cineva?”, a afirmat Predoiu.

Mirel Curea a povestit că a discutat cu parlamentari care i-ar fi recunoscut că nu citesc proiectele legislative.

„Mi s-a întâmplat, acum o spun cu toată mântuirea, mi s-a întâmplat să citesc proiecte de lege ca în obicei. Intru și caut pe câte o temă care mă intereseze, proiecte de lege. Și să mai sunt prietenii din amicii pe care i-am parlamentat, zic, bă, dar nu e în regulă cu prevederea. Care mai, doamne, nici nu știu. Păi da, zic, cum dracu’ de nu știu? Voi nu le citiți? Voi mi-au recunoscut ăștia care sunt mai apropiați? Nu, bă, nu citim, că și dacă citim…”, a relatat Mirel Curea.

Doina Gradea a susținut că există parlamentari care au ajuns în funcții importante fără experiența profesională pe care o consideră necesară.

„Mirel, sunt foarte mulți parlamentari care… Parlamentari sărind, arzând etape, ei nu au nicio pregătire în spate, au diplome, asta e clar, au diplome mai multe decât mine și decât noi la un loc. Dar asta nu-mi spune nimic că sunt diplome luate la 40-35 de ani, nu luate la timpul lor”, a declarat Doina Gradea.

Jurnalista a continuat:

„Și nu au făcut nimic toată viața lor. au ajuns, au ars niște etape, au fost niște mici consilieri, șef de cabinete prin local, pe acolo.”

Silviu Predoiu a criticat raportul dintre Parlament și Guvern, susținând că Legislativul a ajuns să aibă un rol mai puțin important în procesul decizional.

„Parlamentul nostru a acceptat să fie în josici, să fie înlocuit de Guvern, care a încercat să conducă cu hotărâri de guvern”, a afirmat Silviu Predoiu.

Ulterior, el a vorbit despre responsabilitatea parlamentarilor și despre rolul consilierilor acestora.

„Nici măcar nu-și înțeleg misiunea, din păcate, mulți dintre ei. Ai consilieri, nu poți să citești, sunt foarte multe legi, nu poți să le parcurgi pe toate cu pixul în mână. Dar ți-ai făcut o echipă de consilieri. Măcar fi riguros când își numești consilierii”, a declarat Predoiu.

La finalul discuției, Mirel Curea a revenit la contractul pentru gazele din Marea Neagră și a criticat faptul că România ar urma să cumpere gazele de la OMV.

„În Parlamentul României a fost votat, a trecut prin Parlament un contract prin care noi pentru următorii șapte ani, șapte ani de când începe exploatarea, nu vom cumpăra gaz de la RomGaz. ci de la partenerul RomGaz, OMV. De la ei vom cumpăra. Banii vor merge în Austria, banii nu vor merge, nu vor rămâne în România. Mie mi se pare că asta spune totul despre noi și despre halul în care este agățată, în înțelegerea mea, conducerea actuală a României”, a declarat Mirel Curea.