Noi reguli pentru SRL-uri. Ce se întâmplă când asociatul unic sau majoritar moare

Noi reguli pentru SRL-uri. Ce se întâmplă când asociatul unic sau majoritar moareAfaceri. Sursa foto> pixabay.com
Noi reguli pentru SRL. Un nou proiect legislativ adoptat de Senat propune o soluție pentru una dintre cele mai delicate situații întâlnite în mediul de afaceri: blocajul apărut atunci când un SRL rămâne fără administrator, după moartea asociatului unic sau a asociatului majoritar.

În lipsa unei intervenții rapide, firmele aflate în acest punct riscă să-și paralizeze activitatea, să acumuleze datorii și să piardă contracte. Inițiativa legislativă oferă, pentru prima dată, un mecanism clar prin care societatea poate fi ținută în viață până la finalizarea succesiunii.

Noi reguli pentru SRL

Dacă un asociat unic sau majoritar moare, iar moștenitorii nu finalizează dezbaterea succesorală în cel mult 30 de zile, orice persoană care are vocație succesorală – adică orice potențial moștenitor – se poate adresa instanței cu o cerere de numire a unui administrator temporar.

Senatul României

Senatul României. Sursă foto: Facebook

Acest administrator va gestiona firma strict pe perioada în care nu există un reprezentant legal desemnat prin moștenire. Remunerația sa va fi stabilită de judecător și va fi plătită din patrimoniul societății, nu din buzunarul moștenitorilor.

Modificări față de forma inițială a proiectului

Versiunea votată de Senat conține câteva schimbări față de forma inițială. Senatorii au renunțat la limita care condiționa administratorul temporar să ceară aprobarea adunării asociaților pentru tranzacții mai mari de 20% din activul net al firmei.

Păstrarea unei astfel de prevederi ar fi creat, potrivit legiuitorilor, dificultăți în practică și un risc suplimentar de blocaj, mai ales în cazurile în care nu există încă un moștenitor stabilit oficial.

Mediul de afaceri

Mediul de afaceri. Sursa foto: Arhiva EvZ

Prin eliminarea acestui prag, administratorul temporar va putea lua decizii operative, necesare pentru continuitatea societății.

Cazurile vor fi soluționate după regulile ordonanței președințiale, ceea ce înseamnă că instanțele vor fi obligate să se pronunțe rapid, fără a intra în discuția privind dreptul de proprietate asupra părților sociale. Practic, judecătorul va decide doar asupra necesității numirii unui administrator, fără să afecteze procesul de moștenire.

Cum se stabilește remunerația administratorului

Judecătorul va stabili plata administratorului în funcție de:

  • activitatea desfășurată de firmă,
  • durata mandatului provizoriu,
  • complexitatea operațiunilor,
  • responsabilitatea pe care o presupune gestionarea societății,
  • rezultatele obținute pe perioada administrării.

Legea subliniază că plata trebuie suportată de firmă pentru a evita încărcarea financiară a moștenitorilor într-un moment deja dificil.

De ce a fost nevoie de acest proiect

Inițiatorii arată că, în prezent, legislația românească nu conține nicio soluție pentru situațiile în care o firmă rămâne fără administrator din cauza decesului asociatului unic. În lipsa unei intervenții, societatea poate ajunge în imposibilitatea de a derula operațiuni esențiale – plăți, contracte, relații cu instituțiile statului – ceea ce duce la pierderi ireversibile.

Noua procedură creează un cadru funcțional prin care firmele pot continua să opereze până la finalizarea succesiunii, evitând falimentul accidental sau blocarea activității.

