Consultațiile oftalmologice organizate de AUR Bacău au intrat în vizorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bacău, potrivit unui răspuns al instituției pentru Ziarul de Bacău. Ancheta procurorilor băcăuani vizează exercitarea fără drept a unei profesii.

Consultațiile oftalmologice oferite de membrii AUR Bacău în timpul campaniei electorale din 2024 au ajuns în atenția procurorilor. Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a deschis un dosar penal pentru exercitarea fără drept a unei profesii.

Evenimentul „Ochelari gratis pentru toți românii” a fost organizat de AUR Bacău în două rânduri, pe 9 august și pe 21 august 2024, chiar la sediul partidului din municipiu. Zeci de băcăuani au participat, primind consultații și ochelari gratuit.

Imaginile postate chiar de AUR pe pagina oficială de Facebook arată că „consultațiile” erau efectuate de membri de partid fără nicio calificare medicală în oftalmologie. Pe 21 august 2024, filiala locală anunța:

„În cadrul campaniei AUR desfășurată la sediul regional din Bacău, pe data de 21.08.2024, au fost consultate 160 de persoane și s-au oferit 306 perechi de ochelari gratuit”.

Potrivit imaginilor, măsurătorile dioptriilor erau realizate de Victor Buftea – candidat AUR la alegerile locale și ulterior consilier local – care stătea în spatele aparatului de măsurare a dioptriilor. Alături de el, completând fișele și distribuind ochelarii, se afla Gabriela Ciorbă, consilier județean AUR. Niciunul dintre cei doi nu are studii de specialitate în domeniul oftalmologiei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău a confirmat oficial deschiderea dosarului penal. Într-un răspuns oficial transmis în baza Legii 544/2001, procurorii au precizat:

„În cauză sunt efectuate cercetări in rem sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitare fără drept a unei profesii, prevăzută de art. 348 din Codul penal”.

Ancheta vizează posibile fapte comise de membrii AUR Bacău în august 2024, în contextul acțiunilor de campanie. Deocamdată, cercetările se desfășoară asupra faptei, fără inculpați nominalizați. Surse apropiate anchetei susțin că procurorii sunt aproape de finalizarea dosarului.