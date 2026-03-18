Conducerea TVR îi ia apărarea Alexandrei Căpitănescu: Piesa „Choke Me” este o metaforă

Reprezentanții Televiziunii Române (TVR) îi iau apărarea Alexandrei Căpitănescu și susțin că piesa „Choke Me”, care reprezintă România la Eurovision, nu trivializează o practică sexuală periculoasă, transmite Agenția germană de presă DPA. Titlul melodiei este prezentat de TVR drept o metaforă.

Într-un răspuns pentru agenția de presă din străinătate, cei din conducerea TVR au explicat că piesa respectă libertatea artistică, valorile Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) și spiritul Concursului Muzical Eurovision, care promovează „diversitatea, incluziunea, dialogul între culturi şi exprimarea autentică prin muzică”.

EBU nu a comentat în legătură cu subiectul. Reprezentanții TVR au mai spus că semnificația piesei va fi explicată de artistă „în timpul spectacolului” de la Viena.

„Conceptul artistic al spectacolului scenic este creat special pentru a evidenţia natura metaforică a mesajului şi pentru a exclude orice interpretare literală a versurilor”, au afirmat aceștia.

Melodia a stârnit critici în mai multe țări, inclusiv în Marea Britanie, care a adoptat recent o lege ce interzice deținerea și publicarea de materiale pornografice ce prezintă strangulare sau sufocare.

„Iubeşte-mă, fă-mi plămânii să explodeze” și „Născută ca tu să mă ţii sub control, vreau să mă sufoci” sau „Tot ce am nevoie este dragostea ta, vreau să mă sufoce”.

La începutul lunii martie, Alexandra Căpitănescu a explicat că versurile nu trebuie interpretate ad literam și că arta nu ar trebui să fie cenzurată, atât timp cât nimeni nu este rănit. DPA amintește că nu este prima piesă care provoacă controverse la Eurovision.

Anul trecut, cei de la BBC ai depus o plângere legată de melodia „Kant”, menționând că titlu acesteia sună asemănător cu o expresie vulgară din limba engleză.