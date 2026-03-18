Conducerea TVR îi ia apărarea Alexandrei Căpitănescu: Piesa „Choke Me" este o metaforă

Conducerea TVR îi ia apărarea Alexandrei Căpitănescu: Piesa „Choke Me” este o metaforăAlexandra Căpitănescu cântă alături de trupa sa. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Reprezentanții Televiziunii Române (TVR)  îi iau apărarea Alexandrei Căpitănescu și susțin că piesa „Choke Me”, care reprezintă România la Eurovision, nu trivializează o practică sexuală periculoasă, transmite Agenția germană de presă DPA. Titlul melodiei este prezentat de TVR drept o metaforă.

Conducerea TVR, despre piesa interpretată de Alexandra Căpitănescu la Eurovision

Într-un răspuns pentru agenția de presă din străinătate, cei din conducerea TVR au explicat că piesa respectă libertatea artistică, valorile Uniunii Europene de Radiodifuziune (EBU) și spiritul Concursului Muzical Eurovision, care promovează „diversitatea, incluziunea, dialogul între culturi şi exprimarea autentică prin muzică”.

EBU nu a comentat în legătură cu subiectul. Reprezentanții TVR au mai spus că semnificația piesei va fi explicată de artistă „în timpul spectacolului” de la Viena.

„Conceptul artistic al spectacolului scenic este creat special pentru a evidenţia natura metaforică a mesajului şi pentru a exclude orice interpretare literală a versurilor”, au afirmat aceștia.

Românii au început să aibă probleme cu hrana zilnică. Criza economică a afectat jumătate din populație
Dominic Fritz acuză PSD că testează o majoritate cu AUR. USR face scut în jurul lui Bolojan
Eurovision 2026

Eurovision 2026

Artista care va reprezenta România la Eurovision a stârnit un val de critici cu piesa „Choke Me”

Melodia a stârnit critici în mai multe țări, inclusiv în Marea Britanie, care a adoptat recent o lege ce interzice deținerea și publicarea de materiale pornografice ce prezintă strangulare sau sufocare.

„Iubeşte-mă, fă-mi plămânii să explodeze” și „Născută ca tu să mă ţii sub control, vreau să mă sufoci” sau „Tot ce am nevoie este dragostea ta, vreau să mă sufoce”.

Nu e singurul scandal iscat în jurul unei piese de la Eurovision

La începutul lunii martie, Alexandra Căpitănescu a explicat că versurile nu trebuie interpretate ad literam și că arta nu ar trebui să fie cenzurată, atât timp cât nimeni nu este rănit. DPA amintește că nu este prima piesă care provoacă controverse la Eurovision.

Anul trecut, cei de la BBC ai depus o plângere legată de melodia „Kant”, menționând că titlu acesteia sună asemănător cu o expresie vulgară din limba engleză.

1
  1. eL vLAD spune:
    18 martie 2026 la 22:22

    au facuto posta toti???!! pe tiruitura???!

Directorul Muzeului Satului: Înainte, cultura servea ideologiei de partid, acum nu mai servește nimănui
Motivul pentru care Trump s-a transformat din pacificator în războinic. Marile controverse ale confictului din Iran
Marea miză pe care o are lumea occidentală în războiul din Iran. Ce ar însemna înfrângerea SUA

