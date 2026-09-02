Președintele AUR, George Simion, a declarat că partidul său nu va susține prin vot instalarea unui nou guvern dacă AUR nu va face parte din viitoarea formulă de guvernare. Liderul formațiunii a susținut, într-o conferință, că România are nevoie de o majoritate parlamentară stabilă și de un executiv care să poată funcționa pentru următorii patru ani.

"Sunt 120 de zile de când România nu are un guvern stabil, lucru fără precedent. Constituţia României prevede modalităţile prin care românii sunt lăsaţi să decidă asupra configuraţiei Guvernului, asupra conducătorilor României. De 120 de zile, Nicuşor Dan ţine ţara blocată", a spus preşedintele AUR într-o conferinţă.

Liderul AUR a vorbit și despre scenariile privind formarea unei noi majorități parlamentare și instalarea unui guvern minoritar.

Simion a declarat că „există multe speculaţii, le-a văzut şi în preajma încercării instalării Guvernului abuziv Veştea, le vede şi acum, că se va vota un guvern, că se va găsi o majoritate parlamentară care să voteze un guvern minoritar, care după aceea să satisfacă anumite grupuri de interese din interiorul şi din exteriorul României".

Președintele AUR a afirmat că partidul nu va participa la un astfel de demers și a reiterat condiția pentru acordarea voturilor formațiunii.

„Lucrul acesta nu se va face cu implicarea AUR. Cei care încearcă să reîncălzească aceeaşi ciorbă şi care îi păcălesc pe oameni, gata, săptămâna aceasta vom avea o nominalizare, săptămâna viitoare, iată, s-au găsit voturile, probabil încearcă să-şi facă meseria, indiferent de instituţia în care lucrează, dar contribuie la dezinformare. Noi v-am spus de fiecare dată cum stau lucrurile: nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR fără ca AUR să participe la această guvernare", a subliniat Simion.

George Simion a declarat că ieșirea din actuala criză economică, politică și socială presupune formarea unei majorități parlamentare stabile și a unui guvern cu perspectivă pentru următorii patru ani.

În opinia sa, instalarea unei alte formule de guvernare în actualele condiții nu ar rezolva problemele invocate.

„Orice guvern instalat acum nu va face decât să adâncească această criză şi nu va face viaţa românilor mai bună. Nu este nicio diferenţă între guvernul demis de noi, Guvernul Bolojan, şi surogatele de guvern. Nicuşor Dan încalcă Constituţia României", a mai afirmat preşedintele AUR, el arătând că şeful statului exclude AUR de la consultări şi jigneşte o parte din cetăţenii României.

În finalul intervenției sale, liderul AUR a susținut organizarea unor noi alegeri, în contextul blocajului politic pe care îl invocă.

"Trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne", a mai spus Simion.