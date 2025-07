Economie Comunitatea Act for Good, Carrefour: profilul de consum a 3 milioane de utilizatori







Românii aleg des produse locale, sănătoase și bio, iar 2 din 3 lei economisiți la casele de marcat provin din programul de loialitate Act for Good. Morcovul, cea mai des achiziționată legumă românească în 2024 prin Act for Good.

Fanii covrigilor de Buzău sunt în Călărași, ai prazului în Caraș-Severin, iar varza murată este cea mai iubită de locuitorii din Giurgiu, nu de Clujeni. Sectorul 2 este campionul gătitului acasă, în timp ce locuitorii sectorului 5 sunt primii la produsele pentru mic dejun.

Profilul de consum al clienților Carrefour România din platforma de loialitate Act for Good

Carrefour România prezintă profilul de consum al clienților săi din platforma de loialitate Act for Good. Integrată în aplicația mobilă Carrefour, comunitatea Act for Good reunește în prezent peste 3 milioane de utilizatori la 4 ani de la lansarea programului. De la legume și fructe locale, până la produse bio și vinuri românești, datele generate pe parcursul întregului an 2024 din analiza profilului de consum al utilizatorilor, arată o orientare clară către produse sănătoase, sustenabile și accesibile, într-un ecosistem digital ce permite personalizarea ofertelor, susținerea producătorilor locali și beneficii atractive pentru clienți.

„Act for Good nu este doar o platformă de loialitate, ci o comunitate activă care contribuie zilnic la un lanț al binelui - de la alegerile locale cu impact pozitiv, direct la reduceri, recompense și experiențe, până la puncte donate pentru cauze. Mai mult, aceasta reprezintă un instrument prin care putem anticipa principalele tendințe de consum, adapta portofoliul de produse în timp real și dezvolta oferte personalizate, aliniate cu nevoile utilizatorilor.

Este esențial să rămânem mereu conectați la nevoile în schimbare ale clienților noștri, pentru a le putea oferi nu doar acces la produsele de care au nevoie, ci și o experiență fluidă în fiecare interacțiune. Anul trecut, fiecare 2 din 3 lei economisiți de clienții din comunitate la casa de marcat, au provenit din Act For Good, ceea ce ne confirmă că mergem în direcția potrivită” declară Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer și membru board în cadrul Carrefour România.

Act for Good în cifre

În 2024, Act for Good a transformat 5.000.000 de puncte donate în fapte bune pentru 7 cauze sociale, printre care Pune binele în mișcare - Asociația InspirAction, Mărțișor de Bine - Open Door Foundation, Donează pentru Pedale Salvatoare 3.0 - Asociația pastel, Banca de alimente, Sădește un bine în Cooperativa Brezoaele, Donează pentru oamenii din Galați și Vaslui - Crucea Roșie, Ora de educație și distracție - Logiscool și Asociația Somaschi, precum și în experiențe inedite.

Anul trecut, utilizatorii aplicației au putut beneficia de 24 de experiențe unice, printre care se numără masterclass-uri cu brânzeturi sau vinuri parte din programele originale Carrefour, Poftim Brânza Românească și Deschidem Vinul Românesc, vizite la cramele incluse în programul Deschidem Vinul Românesc sau la fermele incluse în programul Grădina Noastră, precum și participarea la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris.

Mai mult, programul de loialitate Act for Good le oferă utilizatorilor o multitudine de beneficii, de la oferte exclusive în aplicație până la vouchere de cumpărături. În fiecare săptămână, utilizatorii se bucură de peste 200 de promoții speciale, valabile atât pentru produse românești, de sezon, cât și la branduri marcă națională. Tot în 2024, au fost generate aproximativ 115.000 de vouchere utilizate pentru achiziția unei game variate de produse. În acest fel, Carrefour facilitează prețurile accesibile și încurajează alegerile responsabile.

Fiecare 2 din 3 lei economisiți la casa de marcat au provenit din Act for Good, demonstrând astfel impactul programului asupra bugetului românilor.

Cum arată profilul de consum la 4 ani de la lansarea aplicației

Produsele românești se regăsesc des în coșurile de cumpărături ale clienților Act for Good. Datele colectate în 2024 demonstrează că românii aleg să pună în coșuri legume, fructe și verdețuri de proveniență locală, dar și produse tradiționale și ecologice. Aceste alegeri surprind întocmai valorile și programele diferențiatoare ale Carrefour România, prin care compania sprijină economia locală și dezvoltarea parteneriatelor cu producătorii locali, dar și alimentele curate, sănătoase, fără aditivi controversați.

În prezent, Carrefour colaborează cu o rețea de peste 1.500 de producători locali pentru produse proaspete și ultra-proaspete, marcă proprie și parte din programele originale Deschidem Vinul Românesc, Poftim Brânza Românească, Creștem România BIO și Grădina Noastră. Dintre aceștia, aproximativ 600 sunt producători ultra-locali și situați la o distanță de maximum 50 km față de magazine, demonstrând un lanț de aprovizionare puternic al retailerului.

Topul legumelor românești:

morcovii, care au apărut pe peste 1,1 milioane de bonuri de cumpărături;

castraveții cornichon;

ceapa galbenă.

În ceea ce privește verdeturile românești, preferințele se îndreaptă către pătrunjelul verde, cu peste 717.000 de apariții pe bonuri, ceapa verde și mărarul.

În categoria fructelor românești merele domină alegerile consumatorilor:

merele Golden sunt pe primul loc cu peste 305.000 de bonuri, urmate de merele Idared;

afinele și prunele completează clasamentul, confirmând interesul crescut pentru fructele de sezon cultivate local.

În ultimii ani, se observă un interes tot mai crescut pentru produsele bio. Drept urmare, Carrefour și-a extins gama, cu o selecție de peste 1.000 de produse bio la prețuri accesibile. În ceea ce privește preferințele utilizatorilor Act for Good:

bananele bio sunt preferate, cu o creștere de 40%;

lămâile bio, cu o creștere de 76% față de anul precedent;

laptele bio înregistrează cea mai semnificativă creștere, cu 356% față de 2023, surclasând morcovii bio, care se află pe locul 4.

Pufuleții, în top la Carrefour

Printre produsele de băcănie, pufuleții intră în top alături de alimentele esențiale nelipsite din cămară precum uleiul de floarea soarelui și zahărul. Acestea sunt completate de o selecție de produse Drag de România, marcă proprie Carrefour, precum mălaiul, telemeaua proaspătă și cotletul haiducesc.

În ceea ce privește carnea, porcul rămâne preferatul românilor. Printre produsele de carne de porc cele mai achiziționate se numără pulpa de porc, ceafa și spata.

Masa românilor a fost completată anul trecut cu cele mai iubite vinuri din programul original Carrefour Deschidem Vinul Românesc, prin care retailerul promovează și susține producția viticolă locală – Caii de la Letea Geneza: roșu, roze și alb.

Consumatorii Act for Good demontează miturile regionale

Datele extrase din platforma Act for Good demontează miturile regionale referitoare la preferințele românilor. De exemplu, deși tradiția spune că buzoienii sunt cei mai mari consumatori de covrigi, în realitate, bonurile de cumpărături ale utilizatorilor Act for Good arată că cei mai mari fani ai acestui produs sunt locuitorii din Oltenița, județul Călărași.

În mod similar, în ciuda mitului că varza murată este specifică zonei Clujului, cei mai mari consumatori ai acestui preparat sunt în județul Giurgiu. În mod similar, mitul conform căruia prazul ar fi specific Olteniei este contrazis. Nu Doljul, Mehedințiul sau Oltul sunt lideri la consumul de praz, ci județul Caraș-Severin, aflat în vestul țării.

Și în cazul condimentelor precum boiaua de ardei, asociat frecvent cu bucătăria ardelenească sau maghiară, bonurile de cumpărături demontează acest stereotip. Conform datelor extrase din platforma Act for Good, boia este cea mai frecvent aleasă de consumatorii din Călărași. Iar în ceea ce privește micii, în ciuda unui popas la Dedulești, locuitorii din Dâmbovița sunt campionii micilor.

București, concurență între sectoare

În capitala României, fiecare sector se diferențiază prin comportamente de consum diferite. Sectorul 1 se distinge prin orientarea către produse sănătoase, bio. Locuitorii acestui sector achiziționează cel mai frecvent produse precum: lămâi, banane, avocado, ardei, lapte sau ouă, toate bio, precum și zmeură.

Dacă Sectorul 2 este sectorul bucătarilor, cu ingrediente precum borș, bicarbonat, praf de copt, esență de vanilie, zahăr pudră, cacao, făină sau drojdie care se regăsesc procentual în mai multe coșuri din această zonă, în sectorul 3 se regăsesc pasionații fructelor și legumelor. Produse precum ciupercile champignon, avocado, baby spanac, rucola, dovlecei, mango, salate sau chiar și somon, câștigă detașat față de celelalte sectoare ale capitalei.

Locuitorii sectorului 4 sunt cei mai mari iubitori ai pâinii, fie că este vorba despre pâinea rotundă, franzelă, țărănească sau pave. În paralel, în sectorul 5 se regăsesc pasionații micului dejun, în special al croissantelor și chefirului.

Produse pregătite de Carrefour

Cei din sectorul 6 exemplifică stilul de viață urban contemporan, unde timpul este o resursă prețioasă. Aceștia sunt gurmanzii ocupați, care pun pe masă cel mai des puiul sau pulpele de pui rotisate, alături de cartofi prăjiți sau condimentați.

„Am integrat în 2024 funcționalități inovatoare, precum stocarea digitală a garanțiilor SGR și verificarea soldului în timp real, oferind mai mult confort și transparență. Utilizatorii pot accesa oricând voucherele disponibile, pot vizualiza un rezumat al activităților din Carrefour, consulta cataloagele digitale de oferte și beneficia de un sistem personalizat de recompense, adaptat în funcție de comportamentul lor de cumpărare.

De asemenea, anul acesta avem în plan dezvoltarea aplicației cu beneficii suplimentare pentru comunitate. Am început deja prin introducerea posibilității achiziției asigurării RCA direct din aplicație, în câțiva pași simpli chiar în luna iunie. Este o primă inițiativă de acest tip, pe care dorim să continuăm să o consolidăm și să venim în întâmpinarea utilizatorilor cu și mai multe beneficii care să le simplifice viața”, a declarat Bogdan Lupu, Loyalty and Mobile Director.

Despre Carrefour

Carrefour România le oferă clienților săi un univers de posibilități de a face cumpărături. Singurul retailer omnichannel din România, Carrefour le oferă clienților experiențe de cumpărături cu ajutorul aplicației mobile și al caselor de marcat Self Service, în magazine, prin serviciile de online shopping cu livrare acasă, prin BRINGO, Glovo, Wolt și Bolt Food sau cu opțiunea Click & Collect de pe www.carrefour.ro.

Odată cu achiziția operațiunilor Romania Hypermarche SA, Carrefour ajunge la peste 450 de magazine, în 113 orașe din țară și ajunge în top trei jucători de pe piața de retail din România, fiind un angajator de top certificat (2023, 2024, 2025) pentru aproximativ 17.000 de angajați.

Compania susține comunitățile în care activează prin programe și inițiative naționale pe termen lung, cu impact pozitiv în societate: Deschidem Vinul Românesc, Creștem România BIO, Grădina Noastră și Poftim Brânză Românească. Platforma Act For Good transformă cumpărăturile într-o experiență personalizată cu impact social. Fiecare sesiune de shopping le poate aduce utilizatorilor puncte de loialitate, prin care pot face fapte bune, dar pot și beneficia de reduceri și oferte personalizate.

Carrefour România operează în România prin trei entități juridice principale: Carrefour România S.A., Supeco Investment SRL și, din noiembrie 2023, Romania Hypermarche S.A.