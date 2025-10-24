International

Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea orei

Comentează știrea
Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea oreiSursă foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Comisia Europeană (CE) a apărat joi desfiinţarea schimbării orei, o măsură susţinută printr-o amplă consultare publică, în timp ce europenii se pregătesc să treacă, în acest weekend, la ora de iarnă.

Comisia Europeană a propus din 2018 renunțarea la acest proces

Schimbarea orei, introdusă în Europa în anii ’70 pentru a economisi energie în plină criză a petrolului, este tot mai des pusă sub semnul întrebării. Dacă la început măsura aducea economii semnificative, astăzi efectele sale sunt minime, mai ales datorită iluminatului modern, cu consum redus de energie.

Comisia Europeană a propus încă din 2018 renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, în urma unei consultări publice la nivel european. Aproximativ patru milioane de persoane au participat la sondaj, iar 84% dintre ele s-au pronunțat pentru încetarea folosirii acesteia, menționând efecte negative asupra sănătății și riscului crescut de accidente rutiere.

Lipsă de înțelegere între statele membre

Propunerea Comisiei Europene de a renunța la schimbarea orei, lansată în 2018, nu a fost încă aplicată din cauza lipsei unui acord între cele 27 de state membre. Cu ocazia trecerii la ora de iarnă, subiectul a fost readus în discuție în Parlamentul European, într-o dezbatere desfășurată la Strasbourg.

Tzancă Uraganu apostrofat de fani, după un citat motivațional. Ce i-a iritat
Tzancă Uraganu apostrofat de fani, după un citat motivațional. Ce i-a iritat
De ce nu vrea Nicușor Dan referendum pe tema pensiilor speciale
De ce nu vrea Nicușor Dan referendum pe tema pensiilor speciale
Comisia Europeana

Comisia Europeana / sursa foto: dreamstime.com

Comisarul european pentru Transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a declarat că Executivul european nu a renunțat la această inițiativă. El a subliniat că sistemul actual „afectează toți cetățenii europeni” și „nu mai generează economii semnificative de energie”, motiv pentru care Comisia consideră că este momentul unei schimbări.

Noi demersuri pentru renunțarea la schimbarea orei

Comisia Europeană a comandat o nouă analiză menită să sprijine eforturile de a pune capăt schimbării orei. Subiectul rămâne pe agenda mai multor state membre, iar Spania a reiterat luni, într-o reuniune a miniștrilor Energiei, apelul pentru eliminarea acestei practici.

Potrivit unor surse diplomatice europene, Polonia și Finlanda au susținut inițiativa Spaniei. Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat, într-un mesaj publicat pe platforma X, că „schimbarea orei de două ori pe an nu mai are niciun sens”, afirmând că aceasta aduce beneficii minime în ceea ce privește economisirea energiei, dar are efecte negative asupra sănătății și calității vieții.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:37 - Tzancă Uraganu apostrofat de fani, după un citat motivațional. Ce i-a iritat
11:27 - De ce nu vrea Nicușor Dan referendum pe tema pensiilor speciale
11:19 - Zelenski, prezent la întâlniea „Coaliției de Voință” de la Londra
11:14 - Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea orei
11:07 - Prețul aurului a crescut pe fondul tensiunilor geopolitice și anticipărilor inflației din SUA
10:59 - Romanian Wolves joacă în Spania cu Castilla y León Iberians, în etapa a treia din Rugby Europe Super Cup

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale