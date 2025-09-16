Cod galben de ploi torențiale. Autoritățile avertizează populația să ia măsuri de siguranță

Republica Moldova. Moldovenii din mai multe raioane ale țării se pregătesc pentru o zi cu ploi torențiale. Meteorologii au emis o avertizare de Cod galben. Precipitațiile abundente sunt prognozate în special în nordul și centrul Republicii Moldova. Precipitațiile ar putea aduce acumulări de până la 30 de litri pe metru pătrat. Avertizarea este valabilă pentru intervalul 05:00–17:00. Timp în care se așteaptă episoade de instabilitate atmosferică accentuată.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) îi îndeamnă pe cetățeni să se adăpostească în locuințe sau în autovehicule aflate la distanță de copaci și fire electrice. Persoanele aflate acasă sunt sfătuite să închidă geamurile și ușile pentru a evita pătrunderea apei. De asemenea să deconecteze aparatele electrice, prevenind astfel incidentele provocate de fulgere sau scurtcircuite.

Traversarea zonelor inundate trebuie evitată, chiar dacă apa pare puțin adâncă, pentru că nivelul acesteia poate crește brusc.

Conducătorii auto sunt avertizați să circule cu prudență, cu viteză redusă. Totodată să păstreze distanța dintre vehicule și să evite frânările bruște, întrucât carosabilul umed sporește riscul accidentelor. În zonele cu pantă există pericol de alunecări de teren, motiv pentru care oamenii sunt îndemnați să nu parcheze lângă cursuri de apă sau arbori înclinați.

Administratorii bazinelor acvatice trebuie să monitorizeze permanent digurile și sistemele de evacuare a apei pentru a preveni revărsările.

Primăria Chișinău le solicită cetățenilor să utilizeze transportul public, pentru a evita blocajele în trafic și a permite accesul utilajelor de intervenție. De asemenea, șoferii sunt rugați să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare sau sub copaci, pentru a reduce riscul producerii unor incidente. Regiile responsabile de drumuri și servicii comunale au anunțat că sunt pregătite să intervină prompt în caz de urgență.

În situații critice, oamenii pot apela 112, iar problemele legate de precipitații pot fi raportate și la Dispeceratul Central Municipal, la numerele (022) 22-22-67 și (022) 22-26-04.