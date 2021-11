Clipe cumplite în familia lui Mitoșeru! Din păcate e adevărat. Medicii au intervenit de urgență

Marți, Camelia Mitoșeru a ajuns în stare gravă și a fost luată de ambulanță. Actrița a avut nevoie de urgență de prezență medicilor, urmând să fie supusă unor controale amănunțite. Cauza stării ingroazitoare este un accident vascular cerebral (AVC).

Operată de urgență

În februarie, mama lui Mihai Mitoșeru a trecut prin cel mai negru episod din viața ei. Aceasta a fost diagnosticată cu meningiom (tumoră benignă localizată la nivelul creierului) și a suferit o operație complicată.

Camelia Mitoșeru a stat supravegheată de medici mai multe zile, iar operația a durat câteva ore bune. Aceasta trebuie să țină un regim foarte strict și să ia mai multe pastile foarte puternice.

„Eu sunt o fire optimistă născută, nu făcută. Eu am fost cu bani și m-a costat de m-a rupt, dar nu m-a interesat nimic, am fost la privat, acolo unde era domnul profesor Ciurea”, a spus Camelia Mitoșeru, la patru luni de la operația pe creier.

“Eu cred total în Dumnezeu. Dintr-o întâmplare m-am dus să-mi fac un control la cap, pentru că mi se părea ciudat că aveam momente când o luam un pic într-o parte, dar, fiind cu cățelul, deci cu lesa, mă echilibram.

Nu am avut niciun fel de simptom care să mă atenționeze că am așa ceva. Îți închipui că mie, poate, asta mi-a crescut în 10 ani în cap. În general, boala pe care am avut-o eu o fac femeile după ce întră la menopauză”, a explicat mama lui Mihai Mitoșeru.

Fiul acesteia a ținut să le transmită fanilor care este starea de sănătate a persoanei care i-a dat viață.

„Mama a venit acasă! Operația a fost un real succes, dar vârsta, tensiunea, frica, și-au spus cuvântul după! A trebuit să meargă iar la spital, dar acum e bine!”, a mărturisit Mihai.

“Și-a revenit. Se alimentează̆, se deplasează̆ singură. Nu are niciun deficit de mișcare. Din punct de vedere neurologic și al stării fizice este foarte bine. A plecat cu Mihai de mânuță, pe picioarele ei, acasă̆. Considerăm vindecat cazul chirurgical. Suntem în legătură, există un tratament acordat. Este oficial și ținem legătura în continuare cu doamna mai departe, orice solicitare vă fi oricând binevenită și vom răspunde. Nu are nicio interdicție. se recomandă să̆ stea cat mai mult la pat”, a declarat Vlad Ciurea, medicul Cameliei.,potrivit cancan.ro