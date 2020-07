Omul de televiziune nu bănuia nimic în momentul în care s-a prezentat la medic pentru un simplu consult, însă situația era mult mai gravă decât bănuia. După ce i-a fost descoperită o afecțiune gravă, acesta a fost operat de urgență.

Din fericire, Mihai Mitoșeru a trecut cu bine peste această cumpănă și a oferit primele declarații după operații.

„Mă simt foarte bine, mă duc să joc un fotbal. E important că acum râdem, dar aveam un cheag mare de sânge, care putea să plece la inima și să mor. Acum facem haz de necaz. Eu sunt foarte fricos. Acum, când s-a terminat, îmi dau seama că dacă nu veneam, chiar puteam să mor. Dacă aveți varice, măcar să mergeți la control, să nu ajungeți ca mine, Doamne Ferește”, spune Mihai Mitoşeru în primul său clip postat online, după operaţie.

Adriana Bahmuțeanu a mers cu Mihai Mitoșeru la control și a povestit la România TV cum a primit acesta vestea ca ar putea să moară în orice moment.

„Putea să moară oricand. Noi am mers la un control banal și medicul nu l-a lăsat să plece. A zis că are risc mare de deces. Mihai s-a albit la faţă. A intrat în panică, m-am speriat și eu. Am hotărât să facă intervenția pe loc”, a povestit Adriana Bahmuţeanu.

Noemi, fosta soție a lui Mihai Mitoșeru, a fost şi ea alături de vedetă, la spital.

Mitoșeru, vrea să spargă audiențele la Kanal D

Înainte de izbucnirea pandemiei Kanal D negocia pentru un „matinal” cu Mihai Mitoșeru și un prezentator „de-al casei”.

Super-producția TV se anunță a fi o serioasă concurență pentru anteniștii Răzvan Simion și Dani Oțil.

Noua producție TV, care ar urma să facă o concurență acerbă „matinalului” de la Antena 1, prezentat de Răzvan Simion și Dani Oțil.

Potrivit unor surse ale Cancan, șefii din Kanal D duc negocieri strânse pentru un show matinal ce urmează să fie prezentat de Mihai Mitoșeru și de unul dintre cei mai simpatici prezentatori din același trust, nimeni altul decâ Cătălin Cazau. Din câte se pare, cei doi au pus la cale o super-producție TV.