Clienții băncilor ar putea avea posibilitatea de a retrage de la orice bancomat din România suma exactă pe care o doresc, indiferent de banca la care au emis cardul. O propunere legislativă care introduce această obligație pentru operatorii de ATM-uri a primit aviz favorabil din partea Băncii Naționale a României (BNR), însă instituția a formulat mai multe observații privind modul în care ar urma să fie aplicate noile reguli. Proiectul modifică Legea nr. 209/2019 privind serviciile de plată și se află în procedură legislativă la Senat, în calitate de primă Cameră sesizată. Camera Deputaților va avea rol decizional.

Inițiativa legislativă prevede ca prestatorii de servicii de plată care operează bancomate să le ofere utilizatorilor posibilitatea de a introduce manual suma pe care doresc să o retragă.

Regula ar urma să se aplice indiferent de banca emitentă a cardului. Bancomatele vor putea păstra în continuare butoanele pentru retragerile rapide, cu sume prestabilite, însă acestea nu vor putea reprezenta singura variantă oferită clientului.

Retragerea unei sume personalizate va fi condiționată de numerarul disponibil în ATM, de cupiurile aflate în aparat, precum și de limitele tehnice și de securitate ale echipamentului.

Astfel, un client va putea introduce suma dorită, însă bancomatul va putea efectua tranzacția doar dacă are suficiente bancnote disponibile și dacă valoarea solicitată poate fi eliberată în funcție de configurația aparatului.

Proiectul introduce și sancțiuni pentru operatorii care nu oferă posibilitatea introducerii unei sume personalizate atunci când sunt afectate interesele consumatorilor.

Amenda ar urma să fie cuprinsă între 50.000 și 100.000 de lei.

În cazul adoptării legii, băncile și ceilalți operatori de bancomate vor avea la dispoziție 90 de zile pentru modificarea sistemelor informatice și adaptarea terminalelor la noile cerințe.

Banca Națională a României nu se opune proiectului și consideră că noua regulă ar putea facilita accesul populației la numerar. Efectele ar putea fi mai importante în mediul rural și în zonele mai puțin dezvoltate, unde există mai puține bancomate.

BNR atrage însă atenția asupra unor aspecte care, în opinia instituției, trebuie lămurite înainte de adoptarea actului normativ.

Una dintre probleme privește prestatorii de servicii de plată autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene, dar care își desfășoară activitatea în România. Banca centrală consideră necesară clarificarea situației acestora și a obligațiilor pe care le-ar avea în cazul intrării în vigoare a noilor prevederi.

„Proiectul ar trebui să clarifice dacă obligația de adaptare a configurațiilor tehnice ale terminalelor de plată se aplică inclusiv prestatorilor de servicii de plată autorizaţi în alte state membre, care își desfăşoară activitatea pe teritoriul României în temeiul art. 56 din Legea nr. 209/2019. Astfel, în vederea asigurării coerenţei reglementării, inclusiv prin corelarea dispoziţiilor nou introduse cu celelalte prevederi ale legii şi prin integrarea corespunzătoare a acestora în ansamblul actului normativ, apreciem oportună completarea proiectului.”

O altă observație a BNR vizează categoria beneficiarilor. Textul proiectului folosește termenul „utilizatorii” cardurilor și serviciilor de plată, fără să limiteze în mod explicit aplicarea măsurii la persoanele fizice.

În același timp, sancțiunile prevăzute de proiect sunt legate de situațiile în care sunt afectate interesele consumatorilor.

Banca centrală consideră că este necesară clarificarea modului în care ar urma să fie tratate situațiile în care utilizatorii sunt persoane juridice. În acest caz, ar trebui stabilite atât sancțiunile aplicabile, cât și autoritățile competente să intervină.

Banca Națională recomandă și consultarea sistemului bancar înainte de implementarea noilor cerințe. Scopul ar fi identificarea eventualelor dificultăți tehnice care ar putea apărea în momentul în care funcția de introducere a unei sume personalizate va trebui disponibilă în mod uniform la nivelul bancomatelor.

În final, BNR își exprimă acordul de principiu față de inițiativă, cu respectarea observațiilor formulate în analiza proiectului.

„Prin urmare, sub rezerva celor menţionate anterior, BNR nu se opune Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea ‘Legii nr.209/2019 privind serviciile de plată şi pentru modificarea unor acte normative’ (b409/24.06.2026)”, conform proiectului.