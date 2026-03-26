Claudiu Târziu, europarlamentar ECR: Europa nu are doar o problemă de preț pentru energie, ci și una de securitate a aprovizionării

Europarlamentarul ECR Claudiu Târziu Europa spune că Europa nu are doar o problemă de preț pentru energie, ci și una de securitate a aprovizionării. Declarația vine în contextul în care, miercuri, Parlamentul European urmează să dezbată perspectivele energetice actuale, într-un moment în care conflictul din Orientul Mijlociu generează incertitudini majore. Atacurile militare și escaladarea violențelor au afectat inclusiv infrastructura energetică și rutele comerciale esențiale.

Securitatea energetică a Uniunii Europene revine în centrul atenției, într-un moment în care contextul internațional devine tot mai instabil. Escaladarea conflictelor din Orientul Mijlociu și perturbările din transportul maritim global pun presiune directă pe aprovizionarea cu energie și pe prețurile resurselor. În acest climat tensionat, Parlamentul European deschide o dezbatere esențială despre viitorul energetic al Europei și despre capacitatea sa de a face față unor șocuri externe tot mai frecvente.

Bombardamentele lansate de Statele Unite și Israel asupra Iranului, urmate de reacțiile Teheranului, au afectat inclusiv transportul maritim care traversează Strâmtoarea Ormuz. În același timp, infrastructura energetică din zona Golfului a fost vizată, ceea ce a generat o creștere rapidă a prețurilor hidrocarburilor.

Aceste evoluții evidențiază cât de expusă rămâne Europa în fața unor evenimente externe pe care nu le poate controla. Blocajele din puncte strategice, precum Strâmtoarea Ormuz, pot avea efecte în lanț asupra aprovizionării și asupra costurilor suportate de statele membre.

În acest context, europarlamentarii îi vor chestiona pe reprezentanții Consiliului și ai Comisiei Europene în legătură cu măsurile care pot fi adoptate pentru a consolida securitatea energetică. Miza este una dublă: protejarea aprovizionării și menținerea unor prețuri suportabile pentru economie și populație.

Parlamentul European lucrează deja la mai multe inițiative legislative menite să reducă presiunea asupra pieței. Pachetul privind rețelele energetice urmărește dezvoltarea infrastructurii, astfel încât costurile energiei electrice să poată fi diminuate. Totodată, sunt în curs de actualizare orientările privind rețelele transeuropene de energie (TEN-E), considerate esențiale pentru conectivitatea și eficiența sistemului energetic european.

În paralel, liderii europeni au transmis un semnal clar privind direcția strategică. Concluziile Consiliului European din 19 martie 2026 subliniază nevoia urgentă de accelerare a tranziției energetice, văzută ca un instrument pentru consolidarea autonomiei și a rezilienței Uniunii pe termen lung.

În cadrul dezbaterilor din Parlamentul European, europarlamentarul Claudiu Târziu a adus în discuție o problemă pe care o consideră fundamentală pentru viitorul economic al Uniunii. Discursul său a pus accent pe riscurile reale generate de dependența de resurse externe și pe impactul direct al acestor vulnerabilități asupra economiei europene.

El a atras atenția că discuțiile despre costuri nu pot fi separate de problema mai profundă a accesului sigur la resurse, mai ales în contextul actual, în care rutele energetice devin instabile și imprevizibile.

„Europa nu are doar o problemă de preț pentru energie, ci mai ales o problemă reală de securitate a aprovizionării ceea ce ne creează o insecuritate generală. Dacă accesul la petrolul sau gazul natural lichefiat din Golf este perturbat, nu vorbim doar despre facturi mai mari, ci și despre un risc direct pentru funcționarea economiei noastre. Gazul lichefiat a devenit foarte important pentru economia Uniunii Europene, dar el nu mai poate fi procurat astăzi decât din SUA cu prețurile cunoscute și riscurile asumate.”

În continuarea intervenției sale, Claudiu Târziu a extins analiza asupra consecințelor economice ale actualelor politici și dependențe energetice. Europarlamentarul a vorbit despre presiunea tot mai mare asupra industriei europene, dar și despre riscurile generate de politicile climatice aplicate într-un context nefavorabil.

El a subliniat că, în lipsa unei energii accesibile și sigure, competitivitatea economică a Uniunii este pusă în pericol, iar obiectivele strategice devin greu de atins.

„Această dependență ne expune unor șocuri externe pe care nu le putem controla. În aceslași timp, sistemul european de centralizare a certificatelor de emisii de carbon crește costurile exact în momentul în care ar trebui să ne protejăm industria. Fără energie sigură și accesibilă nu există competitivitate, nu există deci nici industrie, nici autonomie strategică. Tranziția verde nu trebuie să continue cu orice preț și nu ignorând realitatea geopolitică. Ea nu este un scop în sine, ci este menită să ne facă o viață mai bună. Dacă ne face viața mai grea trebuie să fie oprită”.

