În urma blocajului din negocierile pentru formarea noului Guvern, Claudiu Manda, secretarul general al PSD, a lansat un mesaj tăios la adresa lui Ilie Bolojan, despre care afirmă că și-a schimbat de mai multe ori poziția și că nu și-a respectat promisiunile făcute în timpul discuțiilor.

„Domnule Bolojan, V-aţi prezentat ca un om serios, riguros, scrupulos. În realitate, v-aţi dovedit un MINCINOS. L-aţi minţit inclusiv pe Preşedintele României. Iar faptele vorbesc de la sine”, a scris Claudiu Manda.

Secretarul general al PSD afirmă că Ilie Bolojan a modificat succesiv condițiile privind susținerea unui viitor Executiv, deși celelalte formațiuni politice ar fi acceptat solicitările formulate de acesta.

„Aţi spus că veţi vota un guvern tehnocrat. Fără PSD. Aţi primit exact ce aţi cerut - domnul Tomac a fost de acord. Apoi v-aţi răzgândit. Aţi decis că nu vreţi nici secretari de stat, nici prefecţi politici. Din nou, aţi primit ce aţi cerut. Domnul Tomac a fost de acord.

Dar nici asta nu v-a fost suficient. Aşa că aţi căutat un nou pretext ca să nu vă ţineţi de cuvânt. Aţi spus că nu vă plac nominalizările, că sunt PSD-işti vopsiţi în guvern. Premierul desemnat a acceptat şi această condiţie. A spus că îi va schimba şi că aşteaptă propuneri de tehnocraţi de la dumneavoastră”, a mai spus el:

Potrivit lui Manda, România are nevoie de un guvern stabil cât mai rapid, în condițiile în care întârzierea formării Executivului poate afecta investițiile și implementarea proiectelor finanțate prin PNRR.

Liderul PSD susține că Ilie Bolojan și-a schimbat din nou poziția după ultimele consultări de la Palatul Cotroceni, deși anterior afirmase că este dispus să voteze un guvern susținut de PSD.

„Tot de „bună-credinţă”. Tot pentru „binele acestui popor”. Şi aţi declarat că sunteţi dispus să votaţi un guvern PSD. Şi, din nou, v-aţi schimbat poziţia. Asta după ce aţi repetat, zile la rând, prin toate studiourile, că PSD şi Sorin Grindeanu trebuie să îşi asume guvernarea. (…)Ce aţi făcut dumneavoastră a doua zi, domnule Bolojan? Aţi schimbat din nou condiţiile. În numai câteva ore, aţi abandonat tot discursul pe care l-aţi susţinut în ultimele săptămâni. Aţi mers repede la Palatul Cotroceni şi aţi propus o rotativă. Adică, mai pe înţelesul tuturor, i-aţi cerut domnului preşedinte să nominalizeze un alt guvern – tot al dumneavoastră”, a continuat el.

Claudiu Manda îl întreabă pe Ilie Bolojan cu ce majoritate parlamentară intenționează să învestească un guvern minoritar și critică solicitarea adresată PSD de a susține Executivul din Parlament.

„Şi cu ce voturi îl veţi trece prin Parlament? Tot cu voturile PSD? Cu voturile acelui PSD căruia, până ieri, îi cereaţi să îşi asume guvernarea şi pe care astăzi îl chemaţi din nou să vă voteze? Cum puteţi cere din nou votul PSD, după ce PSD a spus foarte clar că nu votează un guvern din care nu face parte? Cu nişte voturi care vă sunt bune doar atunci când vă servesc interesul?”, mai spune Claudiu Manda.

În finalul mesajului, secretarul general al PSD susține că social-democrații și-au păstrat aceeași poziție încă de la începutul negocierilor și afirmă că prioritatea partidului rămâne formarea unui guvern stabil.

„Încă de la primele consultări, PSD a avut o singură poziţie: România are nevoie cât mai repede de un guvern stabil. Singura preocupare a PSD a fost programul de guvernare şi măsurile pentru români”, a încheiat el.

Reacția lui Claudiu Manda vine după ce președintele USR, Dominic Fritz, a anunțat că PNL, USR și UDMR sunt pregătite să își asume formarea unui guvern minoritar, în timp ce conducerea PSD a decis că partidul este dispus să intre la guvernare, cu Sorin Grindeanu în funcția de premier.