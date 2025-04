Sport Ciprian Tătărușanu, amintiri din vestiar. „Dacă mai parchezi acolo, intri pe geam”







Ciprian Tătărușanu, fost portar al Stelei într-o perioadă de glorie a echipei a povestit că întâmpinarea nu a fost tocmai una lejeră. Nu de alta, dar se pare că a parcat pe locul nepotrivit.

Ciprian Tătărușanu și parcarea

Fostul portar a explicat faptul că atunci când a ajuns prima dată în vestiarul Stelei unde erau numai fotbaliști celebri a avut ceva emoții. Mai ales că nici nu s-a gândit de dinainte să întrebe cum e cu parcarea. ”Am intrat ușor în vestiar, am văzut fețe importante ale fotbalului românesc, care erau campioni. Evoluau și la echipa națională, evident că m-a luat puțină teamă.

A mai venit și o fază, parcasem și o mașina în prima zi aproape de intrare. Stăteam și lângă stadion, am venit primul, nu știam ale cui sunt locurile și evident că am parcat unde am văzut. Și spre sfârșitul antrenamentului a venit Petre Marin și a întrebat: a cui e mașina aia albă? Și eu am zis: a mea. ”dacă mâine mai parchezi acolo, intri pe geam.

N-am mai parcat, am întrebat și eu unde sunt locurile și am parcat unde era liber”, a povestit fostul portar la un podcast.

”Am învățat multe din fotbal, inclusiv ce să mănânc”

Omul de fotbal a mai explicat că sportul rege l-a învățat disciplina culinară. ”Pot să zic că am ieșit din fotbal o persoană educată. Fotbalul te impinge să te adaptezi la diferite situații. Treci prin atâtea momente care îți îmbogățesc bagajul de cunoștințe. Și am ieșit o persoană foarte educate din multe puncte de vedere.

Culinar trebuie să mănânci foarte bine, să ai o viață echilibrată culinar, să poți da randament la antrenament. Să te odihnești foarte bine. Comunicarea, înveți să te exprimi mai bine și pe teren și în afara lui. Îți creezi relații de prietenie, te întâlnești cu atâția oameni, cu care vorbești și faci schimb de păreri”, a mai explicat acesta. Fostul international a jucat și la echipe italiene, dar și la cele franceze, având în vedere că vorbește foarte bine această limbă.