Sport Prețul plătit de FCSB după calificarea în optimi. Meciul cu PAOK i-a costat enorm







FCSB a reușit aseară o performanță uriașă, calificându-se în optimile Ligii Europa, după o victorie clară în returul cu PAOK. Roș-albaștrii au învins cu 2-0, dar au pierdut doi jucători importanți în perspectiva meciului cu Dinamo, care se va disputa duminică, în Superligă.

Calificarea în optimi a avut un preț: Florin Tănase și Daniel Bîrligea s-au accidentat și riscă să piardă derby-ul cu Dinamo.

Au probleme musculare

Florin Tănase a fost înlocuit în minutul 78 cu Malcom Edjouma, după o prestație excelentă, fiind unul dintre cei mai buni jucători de pe teren. Pe de altă parte, Daniel Bîrligea a fost schimbat la pauză.

„Avem doi accidentați, Tănase și Bîrligea. Au probleme musculare. La Tănase cred că sunt destul de grave.

Tănase nu e incert pentru meciul cu Dinamo, este absent 100%, la Bîrligea nu știu”, a spus Mihai Stoica, președintele FCSB.

Meci important în Superligă

Duminică, FCSB are meci importantă în Superligă, în fața lui Dinamo, revelația acestui sezon. Cel mai probabil, în locul lui Bîrligea va intra Jordan Gele.

Roș-albaștrii sunt lideri, cu 49 de puncte, în timăp ce "câinii" se află pe locul 5, cu 45 de puncte. Partida se va disputa duminică, de la ora 20.00, pe Național Arena.

Concluziile lui Mihai Stoica după victoria cu PAOK

Mihai Stoica e mulțumit de faptul că echipa sa nu a făcut pasul înapoi după ce a înscris primul gol cu PAOK.

"Eu nu cred că PAOK e slabă, eu cred că am fost noi foarte, foarte buni. Acum 12 ani s-a jucat cu Ajax, am suferit teribil, am dat golurile alea cu șansă, apoi am făcut pasul înapoi, Tătărușanu zbura din bară în bară.

Noi azi am făcut doi pași înainte. Era 1-0, trebuia să marcheze 2 goluri și noi eram călare pe ei. De la Târnovanu pâna la Gheorghiță, nu poți reproșa nimic nimănui", a declarat el.

FCSB a învins, aseară, în fața a 50.000 de spectatori, pe PAOK Salonic, cu scorul de 2-0, după ce câștigase și turul cu 2-1.

Golurile au fost înscrise de Juri Cisotti (minutul 30) și David Miculescu (minutul 81).